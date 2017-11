El mundo de la moda llora a Azzedine Alaïa

El diseñador de moda franco-tunecino Azzedine Alaïa, que vistió a estrellas como Greta Garbo, Grace Jones y Lady Gaga, ha fallecido a los 77 años, en la madrugada del sábado, en París, según ha comunicado la Federación Francesa de Alta Costura y Moda. El modisto se encontraba en coma desde hace una semana a consecuencia de una caída.

Alaïa fue un icono de la moda de París en los años 1980 y 1990, cuando las top Linda Evangelista, Cindy Crawford y Naomi Campbell desfilaban por las pasarelas con sus diseños ceñidos al cuerpo. Otras de sus ilustres clientas han sido la primera dama estadounidense Michele Obama, la cantante pop Madonna y la actriz francesa Marion Cotillard.

Alérgico a la promoción

Nacido en una familia de agricultores en Túnez, en 1940, Alaïa, que siempre vestía un atuendo negro de aire asiático, se inició en las casas de moda francesas Christian Dior, Guy Laroche y Thierry Mugler, para acabar creando su propia empresa. Discreto, alérgico a la promoción y alejado de la prensa, rara vez participó en la Semana de la Moda de París, ya que celebraba sus desfiles en petit comité en su ateleier-boutique de Marais, sin seguir los calendarios de temporada.

El mundo de la la moda ha mostrado su pesar por la desaparición del "escultor del cuerpo femenino", que fue reconocido por ella sin doblegarse a sus exigencias'. Pierre Cardin ha manifestado: "Se va un modisto de gran talento. Yo lo conocí por su trabajo. Es una noticia muy triste". "Un hombre pequeño, pero grande en el mundo de la moda", ha dicho en Twitter la modelo francesa Inés de la Fressange.

El presidente de la Federación de Alta costura y Moda, Ralph Toledano, ha declarado: "El arquitecto de los cuerpos, la feminidad humana, Azzedine Alaïa, es sin lugar a dudas el inventor de un estilo. Sus sorprendentes desfiles eran imprescindibles y, sobre todo, un sueño que no queríamos abandonar".

El adiós de las estrellas

Victoria Beckham, diseñadora de moda, decía en Twitter: "Día triste. Descanse en paz. Eras un verdadero maestro y una de mis grandes fuentes de inspiración".

A sad day. Rest in peace #azzedinealaia ...You were a true master and one of my biggest inspirations 🙏 x VB pic.twitter.com/ZIFMRtHHCH