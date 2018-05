Miley Cyrus lanza unas zapatillas

La actriz y cantante Miley Cyrus debuta en el mundo del diseño de la mano de la firma de zapatillas deportivas Converse, marca de la que ya ha sido imagen.

Converse comenzó una colaboración con Cyrus hace ahora un año, cuando la cantante participó en la campaña Yes to all por la inclusión del colectivo de gays y lesbianas.

Ahora es ella la imagen de la colección con la que debuta en el mundo del diseño con piezas que la marca define como audaces, divertidas y «cien por cien Miley».

«Sin duda cuando estaba creando tenía a mis fans en mente, y por eso incluí en los diseños todo aquello que ellos adoran de mí y yo adoro de ellos», sentenció Miley en la presentación de los nuevos diseños.

Para brillar, la intérprete propone las Chuck Taylor All Star Glitter, compuestas por purpurina y brillos; pero para sentir las raíces más country de Miley se deja llevar por el estampado de bandana, un modelo que también forma parte de esta colección compuesta por un total de 26 piezas.