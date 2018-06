Leticia Dolera en el 'Chester': "Me metieron mano volviendo a casa"

El ‘Chester’ de Risto Mejide ha dicho adiós hasta la próxima temporada y lo ha hecho con la visita de Leticia Dolera. La actriz y cineasta acudió al programa, que trataba la cuestión de la “culpa”, y acabó pronunciando un nuevo alegato contra el machismo, así como revelando anécdotas en las que ha sufrido acoso por parte de hombres, incluido en su profesión.

Con la polémica de Harvey Weinstein sobre la mesa, Dolera reveló que no conoce si hay alguno así “en el cine español. Yo me he encontrado los casos que ya conté. Evidentemente he sufrido muchos más, pero como todas las mujeres que trabajan en el sector".

Dolera recordó una vez en la que le acosaron de vuelta a casa: "Me han llegado a meter mano, por la tarde, al estar yendo a casa. Un tío vino y me tocó. Entonces empecé a gritar y la gente se quedó mirándome. El hombre se fue, pero yo sentía la culpa de haber llamado la atención de la gente. Me sentí muy mal", aseguró la directora, que durante la entrevista tuvo que hacer frente a la vista de una periodista que se manifestaba en contra de sus argumentos feministas. "Si no hay sí, es no. No solo el no es no", afirmó tajante.