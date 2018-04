Laura Escanes se mete a filósofa de libro

«Mis nociones sobre tu piel eran nulas y me moría de ganas de aprender a tocarte y acariciarte, pero no sabía ni cómo empezar. Cuestión de pieles dicen. Cuestiones de cada piel será. Porque cada piel es un mundo nuevo por descubrir». Es una de las reflexiones que recoge la influencer Laura Escanes, que hoy cumple 22 años y se estrena como escritora.

Hay muchas más reflexiones. Porque a la influencer y esposa del televisivo Risto Mejide sus comentarios, sus posados y sus frases edulcoradas en Youtube y en Instagram se le quedaban cortas. Por eso se ha lanzado a explayarse en un libro con tapa dura que ha titulado Piel de letra, que publica Aguilar y que será devorado de pe a pa este próximo Día del libro, 23 de abril. Quizá la estrategia de presentar el libro en una fecha tan próxima al día grande de la literatura haya sido apuntada por su marido, el publicista Risto Mejide.

MUY PERSONAL / Como presentación nos indican que el libro, muy personal, explora los grandes temas que tocan al corazón. Un compendio de textos de diversa índole, de prosa poética que dibuja –acompañada de las ilustraciones de Helena Saigi Millán– un mapa de pieles como son el deseo, el abandono, la nostalgia, la lucha, la fuerza, el desengaño, el caos, la aventura, el descubrimiento... Nos cuentan que el libro significa tanto para ella que se ha tatuado la rosa en el cuerpo y que muchos de su fans están haciendo lo mismo.

«Es un libro íntimo, desde dentro, para desahogarme, complicado de explicar, me da miedo. Escribirlo ha sido un proceso largo, porque hasta que no estoy convencida de lo que tengo entre manos, no me arriesgo. Ha sido lento, pero estoy contenta con el resultado. Me he desnudado y todo lo que no muestro está escrito. Ojalá os emocione y os erice la piel», explicaba Escanes en la presentación, en la que estuvo arropada por su marido Risto Mejide. A la cuestión de si Mejide le ha echado una mano, Laura Escanes ha sido tajante. «He escrito desde pequeña. Es tan mío que por mucho que pidiera ayuda, no me podía aconsejar. O salía de mí o no salía natural. En las redes sociales no suelo mostrar mis sentimientos; en el libro sí. Risto, mi familia, los han leído emocionados y dicen que con el libro me van a conocer de verdad, que soy yo, que todo lo que está escrito soy yo», ha explicado Escanes, zanjando cualquier posible controversia sobre el tema.

La autora debutante espera que esta nueva faceta de escritora no se quede aquí y que deja su debut como madre para más adelante.

«Estamos a tope de trabajo y sería un error de momento».

Sea flor de un día o no como escritora el tiempo dirá, pero lo que es indudable es que Laura Escanes tiene un innegable tirón entre los millennials. Un millón de seguidores nada menos.

«NO SOY PERFECTA» / «Es una locura. Cuando pienso en la cantidad de personas que me envían mensajes y me dicen que se sienten identificados conmigo... Esa sensación es maravillosa. Es una responsabilidad ser un referente para muchas personas. No soy perfecta, también me equivoco. No soy un modelo a seguir pero soy fiel a mis valores».