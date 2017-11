Lamar Odom se desploma en una discoteca a causa del alcohol

El exjugador de baloncesto Lamar Odom, de 38 años, se desplomó en la madrugada del domingo en una discoteca de Los Ángeles. Odom llevaba toda la noche bebiendo en el local y hacia las dos de la madrugada sufrió un colapso y quedó inconsciente. El portal especializado en famosos TMZ ofrece un vídeo en el que se puede ver al exmarido de Kloe Kardashian (estuvieron casados del 2009 al 2015) caer al suelo y ser atentido por el personal de seguridad de la discoteca.

Los hechos ocurrieron en el reservado del club Bootsy Bellows, donde según fuentes de TMZ, el exjugador de los Lakers llevaba toda la noche ingeriendo alcohol. En el vídeo se puede observar como Odom pierde el conocimiento por unos momentos y un miembro del personal le pregunta: "¿Estás bien tío?". Después de unos momentos de pánico, Odom recupera el conocimiento y todo vuelve a la normalidad.

Un representate del deportista ha asegurado que el colapso no fue causado por el alcohol. Afirma que exjugador se encontraba severamente deshidratado tras un fuerte entrenamiento y que por esa razón se desplomó. De todas maneras, varios testigos aseguran que vieron a Odom salir de una licorería con una bolsa de plástico negra antes de entrar en la discoteca.

