Jorge Javier Vázquez arremete contra Salvador Sobral por sus críticas a 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez no se ha tomado nada bien el dardo que mandó Salvador Sobral a ‘Sálvame’ y Belén Esteban la pasada semana en ‘El Hormiguero’ de Antena 3. Es por ello que el presentador ha aprovechado su blog en la revista Lecturas para contestar al ganador de Eurovisión 2017.

"La gente confunde eso con ser famoso por ser famoso. Veo que en España pasa eso mucho con la gente de 'Sálvame'. Algunas son famosas por ser mujeres de toreros...", llegó a afirmar el cantante en el programa de Pablo Motos. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas, y que el presentador ha querido responder.

"Se ha paseado por las teles haciendo honor a su apellido. Incluso cargó en 'El Hormiguero' contra 'Sálvame' y Belén Esteban, algo que me parece el colmo de la mala educación. Jamás se me ocurría plantarme en Portugal y cuestionar la televisión que allí se hace", escribe Jorge Javier Vázquez.

El presentador de ‘Supervivientes 2018’ le afea su actitud y con su tono de humor asegura que Sobral "habla y parece que se tuviera que detener el mundo. Chato, has ganado Eurovisión, no has creado Grindr".