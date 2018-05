Jesús Collado, nuevo Míster España de rebote

Jesús Collado se alzó este domingo por la noche con el título de Míster España Internacional 2018 en una gala celebrada en Los Realejos, en Santa Cruz de Tenerife. Y lo hizo casi por accidente, pues acudía al certamen como sustituto del primer candidato vallisoletano, que a última hora se sintió indispuesto y finalmente no pudo participar.

«Yo había hecho algún desfile y alguna cosita de moda, y me dijeron que les encajaba para poder representar a Valladolid en Míster España. Al principio no lo veía y llegué incluso a decirles que no, pero al final me convencieron y, para mayor sorpresa, he ganado», explica este joven de 25 años, visiblemente contento tras lograr un premio que puede marcar su futuro profesional.

Vicent Llorach, representante de Valencia, fue nombrado primer finalista, seguido del representante de Navarra, Ion Álvarez, que se colocó como segundo finalista. Alejandro Beiro, en representación de La Coruña, fue elegido como tercer finalista.

Aunque aún se encuentra asimilándolo todo, el hombre más guapo de España -una torre de 1,95 metros y físico atlético que cuida para poder opositar algún día al Cuerpo Nacional de Policía- admite que el jurado habrá tenido en cuenta su belleza exterior, pero que sobre todo se los ha ganado con su forma de ser: «Soy muy alegre y simpático y creo que se rieron mucho conmigo, y aunque imagino que se habrán fijado en mi físico, al final esas cualidades también cuentan», argumenta.

EL TESTIGO / Tras superar a los otros 51 candidatos, Collado recibió el testigo de la mano del ganador de la edición pasada, el vasco Rubén Castillero. Gracias a que este último abrió el año pasado la veda en relación a los cuerpos tatuados, el nuevo Míster España afirma sentirse liberado de poder lucir sin problemas un tatuaje que abarca toda su espalda y que recrea la cara de su abuelo. Entre los consejos que le han dado sus predecesores, el que más ha retenido Collado es que mientras dure su reinado confíe en los suyos, en su gente. «Ha sido una experiencia de 10. He hecho amigos y todos me han felicitado».

Sobre su futuro en el mundo de las pasarelas, Collado no descarta compatibilizarlo con su futura profesión: «Voy a intentar dedicarme a ello, pero únicamente será una etapa de mi vida». Por ahora quiere prepararse a fondo para el certamen internacional y dejar el pabellón bien alto. Y de momento no tiene otra cosa en la cabeza.