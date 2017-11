Hope Hicks, la nueva estrella de la Casa Blanca

A Melania le ha salido una seria competidora. Se ha visto durante la visita del matrimonio Trump en su gira asiática. Se trata de Hope Hicks, la flamante directora de comunicación de la Casa Blanca, para quien este viaje también ha significado una prueba de fuego.

La joven de 29 años acudió al banquete del palacio Akasaka, en Japón, el pasado 9 de noviembre enfundada en un esmoquin y con una pajarita negra, una imagen poderosa que no pasó por alto a los fotógrafos que cubrían el viaje presidencial. No fue su única aparición estelar durante la gira asiática.

Tres días después, apareció con un llamativo vestido de estampado floral en Hanoi, la capital de Vietnam. Un juvenil y ochentero vestido de estampado floral con mangas globo a medio camino de ser hombreras. Un 'look' muy similar a los que se pueden encontrar en las tiendas Topshop diseñados por Kate Moss y lucidos por Alexa Chung hace ya algunas temporadas. Completó su 'look' con moño recogido con dos trenzas laterales, unas gafas de sol oscuras y unos 'stilettos' en terciopelo negro que parecían sacados del mismísimo zapatero de Melania Trump.

Su presencia en Washington aporta un soplo de aire fresco a la rígida pose habitual de la familia Trump. Y aunque Hicks está asumiendo un segundo plano porque apenas hace declaraciones y no tiene Twitter, al menos público, ni Instagram, los medios no han tardado en fijarse en ella. Primero, por su estilo de vestir. Lo demás ya se verá.

Hope Hicks se graduó en Filología inglesa. Hace cinco años, Hicks dejó la agencia de relaciones públicas de Nueva York en la que trabajaba y se convirtió en la directora de comunicación de la firma de moda de Ivanka Trump. Desde ese momento, entró en la familia y ya no se ha desvinculado de ella. Formó parte del equipo de comunicación de la campaña presidencial de Donald Trump como secretaria de prensa.

Con Trump ya instalado en la Casa Blanca, Hicks ocupó el cargo de directora de comunicaciones estratégicas, un empleo que no existía hasta el momento y que el presidente creó expresamente para ella. Y hace dos meses se convirtió en la nueva directora de comunicación de la Casa Blanca tras el despido de Anthony Scaramucci.

Su tarea, nada sencilla vistas las salidas de Trump, en ser el enlace entre el equipo del presidente y los medios de comunicación que cubren la actualidad política en la Casa Blanca. Un papel relevante para una joven fotogénica, no en vano a los 11 años ya posó como modelo para una campaña infantil de Ralph Lauren y también que fue el rostro de mirada azulada que sirvió para la portada de 'The it girl', una novela de Cecily von Ziegesar.