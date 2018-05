La hija de Jackie Chan llama a sus padres homófobos y les acusa de dejarla en la calle

Etta Ng, la hija del actor Jackie Chan, acusa en un vídeo de homófobos a sus padres, y asegura que por culpa de ellos tanto ella como su novia, la influencer de Instagram Andi Autumn, se ven viviendo en la calle . La joven, de 18 años y que es fruto de una relación extramatrimonial del famoso intérprete chino y la exMiss Asia Eaine Ng Yi-Lei, salió del armario hace unos meses, causando sensación en su país.

Desde que anunciaron su noviazgo, las jóvenes han criticado la cobertura de los medios por declararse gais en un país ultra "conservador". Ahora, vuelven a estar en boca de todos tras hacer público un vídeo en Youtube en el que culpan a sus familias de "homófobas" y, además, de ser las causantes de que estén viviendo "en la calle".

En la cinta explican que tras anunciar sus preferencias sexuales sus parientes les retiraron todo el apoyo.

"Hola, soy la hija de Jackie Chan y esta es mi novia, Andi. Llevamos más de un mes sin hogar por culpa de nuestros padres homófobos [explica Etta Ng, con el pelo corto, en el vídeo]. Básicamente estamos durmiendo bajo un puente, entre otras cosas".

"A TODOS LES IMPORTA UNA MIERDA"

"Hemos pedido ayuda a nuestra familia y nos han dado la dirección de refugios del gobierno donde saben que tendremos que separmos. Nadie en mi Facebook me responde y nadie coge mis llamadas", prosigue. "Hemos ido a la policía. Hemos ido al hospital, a los bancos de alimentos, a los refugios comunitarios LGBTI y a todos les importa una mierda. Es por eso por lo que estamos haciendo este vídeo porque no sabemos qué hacer en estos momentos", añade desesperada en el vídeo, que ya lleva casi 700.000 visualizaciones.

Las jóvenes no revelan en el comunicado si siguen viviendo en Hong Kong o están en Canadá, el país natal de Andi.

En una entrevista del 2015, Etta Ng ya renegó de su padre: "No es mi padre, no siento ningún tipo de cariño por él. Es mi padre biológico, pero no forma parte de mi vida".

El actor, que ganó casi 50 millones de dólares el año pasado según Forbes, no se ha pronunciado sobre el asunto. Por el contrario, su madre sí ha hablado: "Siento que si no tienen dinero, deberían ir a buscar trabajo", ha dicho tras ver la grabación. "No deberían grabar un vídeo diciendo a otros que están en la ruina y quién es el padre de Etta. La gente de todo el mundo trabaja duro y no confía en la fama de otra persona para obtener dinero", ha zanjado.