El gesto de Letizia con Nechama Rivlin

Nechama Rivlin, primera dama de Israel, no ha querido perderse la visita de Estado a España que tiene lugar estos días, por encima de la fibrosis pulmonar que le obliga a estar conectada a una máquina portátil de oxígeno. Como se aprecia en la fotografía, la esposa del presidente israelí se cogió del brazo de Letizia durante la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, que ha tenido lugar esta mañana de lunes.

La Reina le ayudó a recorrer el patio empedrado mientras desfilaba la Guardia Real. El matrimonio Rivlin, por la noche, asistiará a la cena ofrecida por sus anfitriones en el mismo Palacio Real.

Nechama Rivlin es una bióloga de prestigio. Hija de imigrantes ucranianos, nació en 1945 en Herut, es madre de tres hijos y abuela de nueve nietos, y conocida por su lucha contra el tabaco.

El 'look' de la Reina

Ayer, los cronistas en la Casa destacaron la elección de la gabardina de la reina Letizia, prenda con la que vive, al parecer, un particular antojo. Un 'look' informal para el recibimiento a los israelís: gabardina, con cinturón anudado, en tono beis y hasta la rodilla, zapatos de tacón de aguja, anundados y clutch en gris.