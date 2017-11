Francis Montesinos: "He tocado fondo y he vuelto a levantarme"

Bigote fino, rizos en la nuca, traje a cuadros, camisa blanca fruncida y pañuelo de colores. Francis Montesinos, el diseñador valenciano que el próximo 12 de diciembre cumple 67 años, pasó hace unos días por la casa Gratacós en Barcelona, de donde salen muchos de los tejidos que emplea en sus prendas.

Daba una charla, dentro del ciclo 'Designers Fashion Experiences', a jóvenes estudiantes. Les hablaba sobre su dilatada trayectoria en la moda –a uno, francés, hasta le explicó qué fue eso de la movida de los 80– y darles algún consejo, como que el tejido lo es todo y que dibujar no es nada si no tienes una buena patronista, y que si la tienes, tienes un tesoro. También habló de logros y sobre todo de fracasos, porque cuando se es pionero, arriesgas. Y él ha arriesgado mucho en el pasado. También anunció que se ve con ganas y fuerzas de celebrar sus 50 años en la moda. Y hacerlo a lo grande.

¿Así que tiene el cuerpo con ganas de festejos? Sí. Voy a celebrar mis 50 años de oficio, aunque me vuelva a arruinar. Lo voy a hacer por todo lo alto y será poco a poco, a partir del año que viene. Vamos a hacer una exposición porque yo siempre he ido guardando cada cosa nueva que hacía y tengo más de 300 trajes en el sótano de mi casa. Estoy preparando también un libro precioso, lleno de colorido, y vamos a hacer después una película documental que será un escándalo de bonita porque tenemos también mucho material de archivo.

¿Aunque se vuelva a arruinar, dice? Ya no llevo la cuenta, pero creo que han sido siete veces las que he tocado fondo y he vuelto a levantarme. El ave fénix soy yo. Yo puedo hablar muy bien de fracasos. Me he topado con mucho hijo de puta en mi carrera.

El palo más duro fue hace tres años, cuando le denunciaron por abuso de menores y tráfico de drogas. Sí, toqué fondo. Y me hizo mucho daño físico, psíquico, moral y económico. Me dieron por todos lados. Que de la noche a la mañana te señalen por algo tan feo cuando todo era mentira fue alucinante. Tres minutos estuve sentado delante de la juez y me dijo que ya me podía ir. Era todo descabellado, una animalada.

La juez archivó la causa, ¿pero usted pensó en dejarlo todo? Absolutamente. Me anuló de tal forma que pensé que no me podría levantar. Al final he llegado a la conclusión de que tengo que aprender a vivir con aquello porque no te lo sacas de la cabeza nunca.

Y cuando conoce ahora las denuncias de abusos de modelos como Minerva Portillo, contra el fotógrafo Terry Richardson, ¿que piensa? Me horroriza. Es que no puedo ni verlo. Apago la tele. Solo puedo decir que todas las modelos con las que yo he trabajado estaban encantadas siempre, porque se veían divinas.

¿Otro palo fue el no poder utilizar su nombre como marca? Eso duró 25 años. Yo no había registrado la marca con mi nombre y se la apropió Joaquín Sáez Merino, el dueño de Lois. Tuve que pasar a llamarme Montesinos Alama, el apellido de mi madre.

Abrió su primera tienda en el 72. En el barrio del Carmen de Valencia. Salíamos de una España muy gris y queríamos respirar en color. Yo he vivido dos movimientos fuertes, los años hippies y la movida. Y el paso de la costura al prêt-à-porter. Recuerdo que cuendo llegué a Ibiza solo había una calle con tiendas, imagine.

¿Cuál fue el momento apoteósico? Aunque siempre digo que el mejor diseño todavía está por hacer mi obra maestra fue el desfile de la plaza de toros de las Ventas en el 1985. Llevamos la pasarela a la arena e hicimos un espectáculo para 15.000 personas con caballos, carros y 300 modelos. Fue la colección made in Spain y mi homenaje a los grandes pintores: Picasso, Sorolla.... También tuve la suerte de hacer vestuario para ballets con gente como Alicia Alonso y Nacho Duato. Y vestí con falda a Miguel Bosé antes de Gaultier. Bueno, en realidad no era una falda, pero es igual. Yo también he llevado falta. Siempre he sido un rarito.

Que ha cuidado mucho la puesta en escena. Sí. Yo siempre he estado encima de todo en los desfiles. Es la carta de presentación y hay que hacerlo muy bien. Siempre he estado encima de las maniquís, le he dado mucha importancia a todos complementos, a los adornos florales, al juego de las luces, a la música en directo... No se me escapada nada. Lo hago todo.

¿Está un poco harto de moda marca España? No. Yo siempre aposté por ella y me metí en el circuito de las pasarelas, los Gaudís y las Cibeles. Los que no se lo acaban de creer son los políticos. Y si ellos no apuestan cómo vamos a hacerlo nosotros que somos cuatro desgraciados. Lo que me apena es que no cuidamos de los nuestro. Por ejemplo, mire cómo está Elio Berenguer, con lo que ha sido, olvidado y arruinado. Es una pena.

¿Esta cabreado también porque dice que le han copiado? Es que si yo hablara. Dolce&Gabbana me copió las hortensias. Y luego dicen que yo soy repetitivo, pues anda que ellos. Y no hablo de Chanel y de Galliano. Nos han copiado muchas veces. Y estoy cabreado, sí.

¿Ya no le llaman fallero? A mí me han llamado de todo. Y lo curioso es que yo odio las fallas. Antes cuando llegaban, me iba a Ibiza.

¿Letizia se ha puesto algo suyo? Se lo digo porque estas cosas se miran mucho, ya sabe. No, pero me encantaría. La reina Sofía sí ha llevado algo nuestro. Aunque esas cosas ya sabe: discrección.