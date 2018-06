Fran Rivera y Lourdes Montes, de nuevo padres

La exclusiva se la han dado a su revista de cabecera, Hola!, que la vende en su portada. Fran Rivera y Lourdes Montes posan en su casa familiar de Ronda y anuncian que esperan su segundo hijo. «La noticia me la dio Carmen: ‘Papá, va a venir la cigüeña’, me dijo», cuenta el diestro. El matrimonio deseaba desde hace tiempo contar esta buena nueva: darle un hermanito o hermanita a Carmen, que en agosto cumplirá los tres añitos. Todavía no se sabe el sexo de la criatura, ya que la diseñadora, de 34 años, está embarazada de tan solo dos meses y medio. Aunque para ella es su segundo hijo, será el tercero para el torero, ya que es padre de Cayetana, de 18 años, fruto de su anterior matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo. Este bebé se suma al baby boom de la familia Rivera:el 30 de enero nacía Carlota, la segunda hija de Kiko Rivera e Irene Rosales, y el 4 de marzo, el pequeño Cayetano, de de Cayetano Rivera y Eva.