Los éxitos y los fracasos más sonados del verano televisivo

A pesar de que es la temporada más floja a nivel televisivo, el verano siempre ha sido escenario para testar nuevos formatos, espacios que pueden llegar para quedarse o para caer en el olvido más absoluto, o incluso para consolidar otros. Con las vacaciones llegando a su fin, toca hacer balance de algunos de los éxitos y los fracasos de estos últimos meses en los que la televisión ha sufrido los estragos del calor.

ÉXITOS

'THE GOOD DOCTOR'



Ha sido el líder indudable del verano, la gran sorpresa que ha dado más alegrías a Telecinco en un verano marcado más bien por los fracasos. ‘The good doctor’ se estrenó con un imponente 25,5% y 3,5 millones de espectadores, cifra que se mantuvo en su segunda semana, rompiendo así la maldición de las series de USA. Visto el éxito, la cadena de Mediaset decidió guardarse capítulos para el otoño y emitir solo un episodio de estreno a la semana, triunfando también con las reposiciones.

'LAZOS DE SANGRE'



Sorprendentemente, un programa documental sobre populares sagas familiares del papel couché se ha colado entre los éxitos del verano. El espacio de La 1 (en Telecinco se habría entendido mejor que triunfara) ha conseguido ser líder en varias ocasiones, consiguiendo un máximo de 14,4% y 1,7 millones de espectadores con su entrega sobre Rocío Jurado. Todo un inesperado acierto por parte de la pública, que ha decidido apostar por más producción propia y menos cine.

'BOOM'

Aunque el concurso lleva en emisión desde septiembre de 2014, ‘Boom’ ha conseguido un hito en la televisión al sobrepasar a su rival cuatro años después. El programa de Juanra Bonet aprovechó la ausencia de ‘Pasapalabra’ durante el Mundial de fútbol para robarle unos cuantos espectadores, y a su vuelta consiguió imponerse. Mientras que el espacio de Telecinco se ha tenido que conformar con datos que rondan el 13 y el 15% de cuota de pantalla, el de Antena 3 ha vivido un verano de récord, logrando superar hasta el 17% y haciéndose con el minuto de oro del día en más de una ocasión.

'VIAJE AL CENTRO DE LA TELE'

Tampoco es un formato nuevo, pero ‘Viaje al centro de la tele’ ha vuelto a demostrar su buen rendimiento en la temporada estival. Con dos titanes como ‘El Hormiguero’ y ‘El Intermedio’ cerrados por vacaciones y ofreciendo reposiciones, el access tan sólo ha contado con más entregas de ‘First Dates’ y del programa de La 1, que repasa el archivo histórico de TVE con la voz de Santiago Segura. Con máximos que han superado el 13% de cuota de pantalla, el espacio se ha coronado como lo más visto del día en TVE puntualmente, lo que lo convierte en otro de los éxitos de este verano.

FRACASOS

'MI MADRE COCINA MEJOR QUE LA TUYA'



Este verano será recordado por el gran tropiezo de ‘Mi madre cocina mejor que la tuya’. El concurso culinario de Telecinco presentado por Santi Millán regresó a la televisión de manera tibia: 1,3 millones de espectadores y un 11,7%, una cifra que todavía no hacía presagiar lo peor. El espacio bajó hasta el 7,9% de cuota en su segunda semana, hasta que su último y cuarto programa fue traslado a la media noche con la misma suerte.

'AMBULANCIAS'



Con las cadenas de Atresmedia casi paradas por el verano, ‘Ambulancias, en el corazón de la ciudad’ era de las pocas apuestas de laSexta para este verano. Sin embargo, el programa, que mezcla géneros como el documental y la telerrealidad, no aprovechaba la baja competencia para hacerse un hueco en la noche del domingo. Pese a que comenzó con un correcto 6,4% y 856.000 espectadores, el espacio fue bajando progresivamente hasta llegar a un mínimo de 3,2% y apenas 356.000 espectadores.

'HECHOS REALES'



Jordi González ha vuelto a ser el elegido para presentar un nuevo programa en verano tras el fracaso de ‘Mad in Spain’, y de nuevo ha corrido la misma suerte. ‘Hechos reales’, que hacía un repaso por casos sonados de interés mediático en España, no ha contado con gran respaldo de la audiencia, conformándose con un 11,9% como máximo y obteniendo un flojo 8,4% como mínimo, unos datos que no aventuran un buen futuro a este formato.

'LAS CAMPOS'



La familia Campos regresaba este verano tras un tiempo guardadas en el cajón (las entregas se grabaron en enero). Después de muchas idas y venidas, el docu-reality estrenaba sus nuevos capítulos en la peor fecha posible, la noche del 14 de agosto, una de las de menos consumo televisivo, obteniendo tan solo un 10,8% y 1, 1 millones de espectadores. Este bajón dio paso a un nuevo mínimo de 10,5% a la siguiente semana que. Nada que ver con los grandes datos cosechados en el verano de 2016, cuando el espacio se estrenó con más de un 18% de cuota de pantalla.