Elsa Pataky ficha por Netflix

La carrera internacional de Elsa Pataky sigue viento en popa. Así, tras participar en las películas 'All Things to All Men', en las tres últimas entregas de la exitosa saga 'Fast & Furious', en 'Ozzy Maddie' y 'Horse Soldiers', la popular actriz madrileña ha fichado por la plataforma de televisión Netflix para coprotagonizar una nueva serie de la conocida empresa por 'streaming' estadounidense.

Según ha hecho público Netflix, Pataky intervendrá en 'Tidelans', título de una nueva serie australiana, escrita por Stephen M. Irwin y dirigida por Toa Fraser, que se rodará en el sudoeste de Queensland.



Elsa Pataky (centro), con el equipo de la nueva serie 'Tidelans'. / NETFLIX

Junto a Elsa Pataky encabezarán el reparto Charlotte Best, Aaron Jakubenko ('Las crónicas de Shannara') y Peter O’Brien ('X-Men Origins: Wolverine').

Elsa Pataky encarnará a Adrielle Cuthbert, una mujer enigmática y sin escrúpulos, líder de los Tidelanders, que será capaz de cualquier cosa para conseguir sus oscuras metas.

La nueva serie, producida por Hoodlum para Netflix, cuenta con Tracey Robertson y Nathan Mayfield como productores ejecutivos y se estrenará mundialmente en Netflix en una fecha aún por determinar.