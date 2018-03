Dos pingüinos se hacen en la Antártida el 'selfie' animal más viral del año

Dos pingüinos emperador protagonizan el 'selfie' animal más viral del año con el vídeo que, involuntariamente, se grabaron en la Antártida.

Las aves dieron con una cámara que el expedicionario Eddie Gault, del Programa Antártico Australiano, había dejado en el hielo. Su curiosidad natural les llevó a girar el aparato con una pata y a inclinarse sobre el objetivo para escudriñar qué era aquel artefacto.

#Penguin #selfie offers bird’s eye view of life in Antarctica! Curious Emperors have been captured on film at the Auster Rookery near Australia’s Mawson research station by expeditioner 📷 Eddie Gault pic.twitter.com/MYle5Fshc7