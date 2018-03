Donatella Versace: "No mataré animales para hacer moda"

Donatella Versace ha anunciado que su marca ya no usará pieles de animales en sus productos, según una entrevista con la revista británica The Economist's 1843 publicada el miércoles.

"¿Las pieles? No las quiero", dice Donatella. "No quiero matar animales para hacer moda. No me parece correcto", ha agregado la hermana del fundador de la casa de moda de Milán.

La revista señala que esto supone un giro de 180 grados de la casa de alta costura, que lleva usando pieles en sus colecciones desde su lanzamiento en 1978. Sin ir más lejos, en la última Semana de la Moda de Milán la firma presentó varios modelos con pieles de animales.

Cambio radical

En el pasado, Versace se negó a unirse a otras marcas como Stella McCartney, Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren o Gucci, que tampoco utilizan pieles. Esta última casa dejó de usar pieles el pasado octubre, y dos meses después le siguieron Michael Kors y Jimmy Choo.

Versace lleva años en el punto de mira de asociaciones defensoras de los animales como Humane Society International (HSI), que hace campañas a nivel mundial para poner punto final al comercio de pieles.

"Versace es una marca de lujo de influencia mundial que simboliza el exceso y el glamur, por lo que su decisión de dejar de usar pieles muestra que la compasión nunca ha estado tan de moda", ha comentado Claire Bass, directora de HSI en Gran Bretaña.

Acritud entre los peleteros

Sin embargo, la Federación Internacional de Pieles se ha mostrada "decepcionada" tras el anuncio de Donatella. "La mayoría de los mejores diseñadores continuarán trabajando con pieles, ya que saben que es un producto natural que se produce de forma responsable", respondió su CEO, Mark Oaten. "Con la creciente preocupación por el medio ambiente y los plásticos en la moda, realmente creo que el pelaje es la opción natural y responsable para diseñadores y consumidores", zanjó.