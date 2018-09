Cristina Pedroche concursa en su propio talent de cocina con su marido Dabiz Muñoz como juez

Reportera, colaboradora, presentadora, actriz... Cristina Pedroche ya ha demostrado en más de una ocasión que es muy polifacética. Por si fuera poco, ahora se ha lanzado a perfeccionar su técnica en la cocina junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz, montando así su propio 'talent show' culinario. El rostro de Atresmedia ha subido a Instagram el primero de una serie de vídeos en los que aprenderá a desenvolverse entre fogones.

La primera receta que ha sacado adelante Pedroche es un perrito caliente, ya que como ella misma ha explicado en 'Zapeando' esta tarde, quiere cocinar platos que todo el mundo pueda hacer en sus casas. Siguiendo los pasos de su pareja, la colaboradora cocinó una salchicha de importantes dimensiones y consiguió realizar un emplatado que el propio profesor se encargó de puntuar con un 6,5.



Cristina Pedroche cocina con Dabiz Muñoz como profesor. / (INSTAGRAM @CRISTIPEDROCHE)

"Le he dicho que para la siguiente a ver si se estira un poco más", ha afirmado Pedroche en el espacio de humor de laSexta, donde también ha explicado cómo lleva lo de tener a su pareja como maestro: "Se lleva muy bien, porque me enseña con mucho cariño y no me regaña, y eso que soy muy torpe. Ve que tengo interés y que de verdad me voy a esforzar". "Quiero tener un poco de maña y no verme tan torpe", ha asegurado.

Pedroche ha avanzado en su programa que esta noche acudirá al DiverXO para cocinar "huevos fritos con tartar de salmón y patatas fritas", aunque señala que el resultado final no se verá hasta dentro de unos días, cuando termine de editar la grabación. "Estoy aprendiendo a cocinar de verdad, no es un chiste", ha subrayado.

EL PASO DE CRISTINA PEDROCHE POR 'TOP CHEF' EN 2015



Esta no es la primera vez que Pedroche se atreve a demostrar su destreza en la cocina. La de Vallecas participó hace tres años como invitada especial de 'Top Chef', el talent culinario presentado por Alberto Chicote en Antena 3. En aquella ocasión demostró que la cocina no era lo suyo, una situación a la que ahora está dispuesta a poner remedio.