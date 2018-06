Clinton se estrena como novelista

Bill Clinton ha vuelto a la carretera, pero esta vez no es para apoyar a algún candidato demócrata sino para promocionar su último libro, que es también su estreno en la ficción. El exmandatario de EEUU ha publicado El presidente ha desaparecido, un thriller político escrito a cuatro manos con James Patterson, uno de los autores más prolíficos y superventas del planeta, con más de 300 millones de copias vendidas. La obra tiene muchos elementos autobiográficos, pero también puede leerse como una reflexión sobre el poder presidencial en la era Trump. Pero no deja de ser entretenimiento, con ciberterroristas, mujeres fatales y un presidente amenazado de impeachment que desaparece para salvar a la patria. «Nuestra democracia no puede sobrevivir si continúa la deriva actual hacia el tribalismo, el extremismo y el resentimiento furioso», dice casi al final de la novela su personaje central, el presidente Jonathan Lincoln Duncan. «Nuestra disposición a creernos lo peor de todo el mundo fuera de nuestra burbuja aumenta, mientras nuestra capacidad para resolver problemas y aprovechar oportunidades disminuye». Así lo piensa Clinton, que asegura que se está perdiendo la voluntad de alcanzar compromisos, el mecanismo esencial para que funcione la democracia. «No puedes llegar a acuerdos constructivos con nadie si sientes que la identidad del otro es menos legítima que la tuya y crees, por tu furioso resentimiento, que al hacerlo te estás convirtiendo en un vendido».

La idea del libro nació de Robert Barnett, el abogado que comparten Clinton y Patterson. Hasta entonces, no se conocían, pero el proyecto tomó cuerpo y ya estaba perfilado a grandes trazos en noviembre del 2016, cuando Trump ganó las elecciones. «Nos intercambiamos muchos papeles, algunas llamadas y mantuvimos varias reuniones», ha contado el expresidente, de 71 años, los mismos que tiene el novelista, del que Clinton era fan. Publicada en España por Planeta, parte de un ciberataque terrorista que noquea los sistemas informáticos y la red eléctrica de EEUU.

Nada se sabe de las cifras del contrato con la editorial, pero la novela no tardará en llegar a la televisión. Showtime ha comprado sus derechos para emitirla en el 2019 y Clinton ya ha dicho que le gustaría que George Clooney la protagonizase.