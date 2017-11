Chiara Ferragni, la mayor 'influencer' del mundo

Empezó como bloguera, pasó a ser una 'influencer' y es toda una celebridad en Italia y en el mundo entero gracias al poder amplificador de las redes sociales. Hablamos de Chiara Ferragni, nacida en Cremona hace 30 años y noticia estos días porque ha anunciado en Instagram, donde tiene 10,2 millones de 'followers', que está en su quinto mes de gestación y espera un hijo con su novio, el rapero italiano de 28 años Federico Leonardo Lucia, más conocido como Fedez.

Hey guys.. We're gonna be parents soon 👶🏼 I'm 5 months pregnant now and we can't wait to meet baby raviolo 😍 Life is beautiful @Fedez pic.twitter.com/CGHtB0opCN