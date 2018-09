Las casas que construyó Brad Pitt se caen a trozos

El actor estadounidense Brad Pitt no consigue encontrar la tranquilidad. El último infortunio apunta a una demanda de Ron Austin, abogado de Nueva Orleans, que pretende llevar ante la Justicia a Pitt y su fundación, Make It Right, porque algunas de las casas ecológicas que construyeron después del huracán Katrina se están deteriorando. La estrella de Hollywood, se gastó 24 millones de dólares (unos 20 millones de euros) en construir un centenar de viviendas, o sea, una media de 280.000 por casa. Más de una década después, los inquilinos han informado de que la fundación no se ha hecho cargo de las quejas posteriores que ha ido recibiendo. Al parecer, las viviendas no cumplen con los requisitos mínimos de habitabilidad por lo que se presentará una demanda.