Las casas que Brad Pitt construyó tras el 'Katrina' se caen a pedazos

El actor estadounidense Brad Pitt no consigue encontrar la tranquilidad. A raíz de su divorcio con la actriz Angelina Jolie -un culebrón que todavía va para largo-, su vida ha pasado a estar inmersa en un bucle infinito de infortunios. El último de ellos apunta a una demanda de Ron Austin, abogado de Nueva Orleans, que pretende llevar ante la Justicia a Pitt y su fundación, Make It Right, porque algunas de las casas ecológicas que construyeron después del huracán Katrina se están deteriorando.

Pitt y el diseñador William McDonough fundaron Make It Right con tal de proporcionar viviendas a las personas que habían perdido su hogar tras el desastre natural que azotó Estados Unidos en el 2005. La estrella de Hollywood, según la página web de arquitectura ArchDaily, se gastó 24 millones de dólares (unos 20 millones de euros) en construir un centenar de viviendas, o sea, una media de 280.000 por casa.

Algo más de una década después, los inquilinos han informado de que la fundación no se ha hecho cargo de las quejas posteriores que ha ido recibiendo. El representante legal de varios vecinos de la zona, Austin, ha informado al canal de televisión estadounidense WWL-TV que los residentes de los edificios padecen secuelas físicas. La causa, al parecer, es que las viviendas no cumplen con los requisitos mínimos de habitabilidad (tienen goteras, techos rotos...), por lo que presentará una demanda para exigir daños y prejuicios.

"Make It Right nos prometió un montón de veces que volverían para arreglar todos los desperfectos, pero de momento no han movido un solo dedo", ha señalado el letrado. Por otro lado, los responsables de la fundación culpan a los constructores y estos se protegen argumentando que esa zona es muy propensa a las humedades.

No se lo esperaba

Personas cercanas al entorno de Pitt han salido en defensa del actor. Aseguran que ha estado trabajando para solucionar los problemas con las viviendas de Nueva Orleans desde hace tiempo. Los trabajos comenzaron, según esta otra versión, hace un año. "Cuando se enteró de que había cosas que no estaban a la altura de los estándares que él y otros esperaban, abordó el tema de inmediato. Por eso le ha sorprendido mucho esta reclamación", ha dicho un portavoz del actor.

Trabajo no le falta

A pesar del mal momento personal que está viviendo Pitt, en lo que respecta al trabajo no se puede quejar. El actor se encuentra en estos momentos rodando Once Upon A Time in Hollywood, la nueva producción de Quentin Tarantino que protagoniza junto a Leonardo Di Caprio. Esta película, centrada en los asesinatos de la Familia Manson, pretende convertirse en una de las más taquilleras del 2019.