Caras famosas junto a Mickey Mouse

Mickey Mouse no cumple 90 décadas en nuestra vida todos los días y los iconos internacionales más importantes del panorama social han rendido homenaje al personaje animado más famoso de Walt Disney en apoyo a la oenegé Together for Short Lives, donde el fotógrafo británico Rankin ha sacado su lado más divertido.

Kate Moss, Mark Hamill, Heidi Klum, Tinie Tempah y Liv Tyler son, entre otros, los rostros protagonistas del libro de retratos Mickey Mouse & Me, un libro que tiene como objetivo recaudar fondos para la organización benéfica de Reino Unido que apoya a los niños con enfermedades graves y terminales, Together for Short Lives.

Posaron junto a una edición especial de una estatua en blanco y negro de Mickey Mouse true original que apareció, por primera vez, en la pantalla de Mickey Mouse: Steamboat Willie en 1928, primer cortometraje sonoro de dibujos animados.

Además de posar para el fotógrafo y director de cine, Rankin, con las emblemáticas orejas y los icónicos guantes blancos, estas estrellas del cine y la televisión, modelos y músicos contarán sus historias sobre la influencia que ha tenido en sus vidas uno de los personajes animados más populares del mundo.

Rankin ha sido el responsable de reunir a todos los iconos para el libro y ha comentado que «de niño» le «encantaba Mickey Mouse y Fantasía de Disney» y fue lo que hizo que se interesase «por el cine», porque para él es un «símbolo de optimismo, esperanza e inspiración para personas de todo tipo», con el que espera, a través de este proyecto, «recaudar mucho dinero para la oenegé».

La edición especial del libro de Mickey Mouse & Me, donde han sido fotografiadas más de 25 celebridades, estará disponible on line, exclusivamente en eBay, este verano y todos los beneficios se destinarán a la organización Together for Short Lives. La directora ejecutiva de esta oenegé, Bárbara Gelb OBE, explica que se siente «muy orgullosa de participar en esta celebración tan especial», porque millones de personas «adoran a Mickey Mouse» y su «magia y amor ayudan a los 49.000 niños gravemente enfermos del Reino Unido».

El ratón más famoso de los cómics, el cine y la televisión que fue creado por Walt Disney ha dejado huella en la cultura popular, ya que fue el primer personaje de dibujos animados en recibir una estrella en el paseo de la Fama de Hollywood y desde entonces se ha hecho hueco en los corazones de los más pequeños y en los de los más mayores.