Beyoncé y Jay-Z calientan su nueva gira

Beyoncé y su marido el rapero Jay-Z no dan puntada sin hilo. Así que están calentado motores (y de paso las redes) con unas estudiadas fotos desnudos. La cantante y actriz y su marido ya están inmersos en su nueva gira mundial, que han llamado On the run II. Las fotos en cuestión, en las que aparecen desnudos y juntos en la cama, así como una imagen de ella de espaldas y sin nada de ropa en una playa, forman parte del libro promocional de la gira, y sirven también para mandar un mensaje a los fans: a pesar de la infidelidad (de él), siguen más unidos que nunca.

Y es que las de Mr. y Mrs. Carter (como se conoce a la pareja, utilizando el apellido del rapero) no son simplemente unas fotos sin ropa. Forman parte de una estrategia de mercadotecnia planeada al detalle para vender (entradas y cedés). En este caso el significado es claro: la pareja no solo se embarca en una gira mundial de cuatro meses sino que demuestran que están juntos (y revueltos) en su intimidad.

JUEGO COMERCIAl / En los últimos años ambos han jugado comercialmente entrelazando su música y su vida personal. En la primavera del 2016, Beyoncé presentaba el que está considerado como el mejor disco de su carrera: Lemonade, en el que insinuaba el engaño de su pareja. Semanas después, Jay-Z publicaba una canción que era una respuesta a su esposa, algo que amplió con un disco el año siguiente en el que seguía dándole vueltas al tema y con letras muy explícitas. Finalmente, en una entrevista en The Ney York Times el rapero admitía que le había sido infiel a su mujer y que ambos habían usado las letras de sus composiciones como terapia de pareja.

Algo parecido ocurrió con los embarazos de la cantante, que solo se conocieron hasta que Beyoncé encontró el momento justo para mostrarse en público y hacerlo como le gusta a ella, a lo grande. Precisamente estos días muchos fans hablan en las redes de la posibilidad de que la diva esté de nuevo embarazada, aunque nada es oficial.

La macro gira On the run II arrancó el 6 de junio en Cardiff (País de Gales) y concluirá el 4 de octubre en Seattle (Estados Unidos). Son un total de 39 conciertos, los 15 primeros en Europa aunque solo uno en España. Será en el estadio olímpico de Barcelona el 11 de julio.