Bertín Osborne dice que Pablo Iglesias acoja a los refugiados en su chalet

Bertín Osborne acudió el pasado lunes al programa Los intocables, la tertulia política que presenta Javier Algarra -antes en Intereconomía- en la cadena Distrito TV, con sede en el polígono industrial El Ventorro, en Alcorcón (Madrid), y muy ligada a la ultraderecha, y dejó clara cuál era su postura sobre la llegada de los refugiados del Aquarius a Valencia, así como de la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de trasladar la tumba del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Sus polémicas declaraciones son este jueves protagonistas en los hilos de Twitter.

Del primero de los asuntos, Bertín abrió fuego así: "Coincidí en el Estrecho con una patera que venía cargada de gente con niños. Me parece bien que se les ayude y que tengamos una actuación humanitaria. Es lo que tiene ser frontera con África. Hay que ayudarles porque es una tragedia brutal, pero hay que organizarlo porque si no se va a vaciar África", dijo el cantante de rancheras.



"¿Y los españoles, qué?"

A continuación, siguió con su discurso para incidir que no pueden seguir llegando inmigrantes y olvidarnos de los parados españoles que lo están pasando mal. "Esto no es Suiza, macho. ¿Qué porcentaje de parados tenemos en España? Eso hay que verlo. Que hay muchos españoles que no tienen donde caerse muertos".

Y llegados a este punto en su razonamiento, se le ocurrió una solución y, de paso, lanzarle una pullita a Pablo Iglesias: "¿Por qué no van todos a la mansión [sic] de Pablo Iglesias? Es muy grande, de 500 metros cuadrados, y la Moncloa es grande. Que no vendan una falsa solidaridad con el dinero de los demás". Y ya puestos, coló la guinda: "Para que después no diga que los que tenemos casas grandes las hemos mangao [sic]".

El presentador, sin embargo, no tiene reparos en hacer ostentación de su vivienda a través de su cuenta de Twitter, donde recientemente ha dicho: