Angelina Jolie y Brad Pitt llegan a un acuerdo de divorcio

Brangelina ya es solo un recuerdo doloroso para ambos. Se separaron hace 18 meses pero hasta ahora los actores Angelina Jolie, de 42 años y Brad Pitt, de 54, no han llegado finalmente a un acuerdo de divorcio, según informan varios medios estadounideneses y recoge el diario británico 'The Sun'. Tras todo tipo de especulaciones, el documento legal está a punto de firmarse por ambas partes sellando el fin de una relación y de una ruptura que ha dado muchos titulares.

"Los términos del divorcio están ahora claros. Ahora se está redactado el documento por ambos equipos legales. Es un avance muy significativo especialmente teniendo en cuenta las afirmaciones que Angelina hizo inicialemente contra Brad en el momento de la ruptura". Recordemos que Angelina Jolie acusó a su exmarido de maltratar presuntamente a su hijo Maddox, aunque no llegó a presentar denuncia.

Un discreto silencio

Aunque los protagonistas de este divorcio han mantenido un discreto silencio durante todo este tiempo, el principal desacuerdo entre ambos ha sido el acceso que Pitt va a tener a sus hijos, es decir, el régimen de custodia. "Ambos decidieron que era crucial para los niños que tuvieran una relación respetuosa", señala una fuente a 'The Sun'. Los actores son padres de Maddox, de 16 años, Zahara, de 13, Pax, de 14, Shiloh, de 11 y los gemelos de 9 años Knox y Vivienne, tres adoptados y tres biológicos.

Aunque Brad Pitt reconoció que sus problemas con el alcohol habían sido determinantes en el deterioro de su relación y que la decisión de Angelina de acabar con un matrimonio que duraba 10 años le dejó completamente deshecho, parece que ha retomado su vida. "Brad parece estar mejor. La separación fue muy dura para él, pero últimamente se le ve mejor. Parece estar de nuevo entusiasmado con la vida", ha asegurado una fuente cercana a 'People'.

No pueden estar en la misma habitación

Las mismas fuentes también niegan también cualquier posibilidad de reconciliación. "Eso nunca sucederá. Las cosas entre Brad y Angie realmente terminaron mal y aunque han intentado hacer terapia con los niños lo cierto es que no pueden estar juntos en la misma habitación".

En cuanto a Brad, que estuvo casado anteriormente con la actriz Jennifer Aniston, no está saliendo con ninguna mujer famosa. "Las mujeres con las que está saliendo no están en el ojo público –señalan fuentes próximas al actor–. Tras pasar mucho tiempo deprimido por lo que estaba pasando a su alrededor, ha hecho cambios en su vida y en los dos últimos meses ha salido algo más. Le gusta salir a comer con amigos cercanos, pero no está listo para comprometerse con nadie. Aunque ha pasado un año y medio, todavía siente que es demasiado pronto. Por el momento y sobre todo hasta que la firma del divorcio, Brad está pensando en el bienestar de sus seis hijos en lugar de su vida amorosa".

Nada bueno en estar soltera

Por su parte, Angelina Jolie, ha explicado recientemente que no hay "nada bueno" en estar soltera: "No es algo que yo quisiera", pero ha desmentido que esté saliendo con nadie. "Ahora empiezo de nuevo a encontrar el balance adecuado entre mi vida en el hogar y mi profesión. Toda madre sabe cuán difícil es esto y a mí me cuesta especialmente. Adoro ser madre. Lo que falta es tiempo para encontrarme a mí misma", ha explicado.

Respeto a sus hijos, asegura que "son extraordinarios" y le ha "conmovido" que se hayan ayudado mutuamente tras la separación. "Sobre todo los hermanos mayores cuidaron de sus hermanos pequeños y también me han apoyado a mí. Es tranquilizador que mis hijos estén tan unidos y se cuiden mutuamente. Eso me da paz", asegura Jolie, que fue nombrada en 2012 envida especial de Naciones Unidas y que participará en la segunda parte de 'Maléfica'.