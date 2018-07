Ángela Ponce, primera transexual que gana Miss Universo España

La modelo sevillana Ángela Ponce ha hecho historia. Se ha convertido en la primera mujer transexual en coronarse como Miss Universo España 2018, el certamen de belleza gracias al cual optará como representante española en Miss Universo. "Estoy supercontenta por lo que todo esto significa. Quiero dar una lección al mundo de tolerancia y respeto hacia uno mismo y hacia los demás", ha manifestado tras conseguir la corona, el pasado viernes en Tarragona.

Ponce, de 26 años y natural del pueblo sevillano de Pilas, fue Miss Cádiz hace tres años y participó también en el concurso Miss World Spain, donde abanderó la lucha para dar visibilidad a la transexualidad en España. Sin embargo, entonces no se llevó la preciada corona. "No pude ganar Miss España porque la organización de Miss Mundo no admitía a mujeres transgénero. Tres años después me vuelvo a presentar porque en Miss Universo sí es posible", confesaba en una reciente entrevista.

En esta ocasión ha podido cumplir su sueño tras vencer a otras veinte aspirantes y después de recorrer un camino que no ha sido nada fácil para ella. "A los 3 años ya supe que era una mujer". Y aunque nació en el seno de una familia que le ha permitido desarrollarse tal y como es, ha tenido que superar muchas barreras: "Nací en un pueblo de Sevilla y no me veía identificada con nadie, en el colegio no nos daban información sobre la diversidad de género, por eso recibía insultos de mis compañeros. El momento de la aceptación en la adolescencia fue muy duro y complicado", ha explicado. Cuando decidió someterse a una vaginoplastia para cambiar de sexo, se topó con un médico que no quiso operarla. "Me dijo que él no operaba a falsas mujeres". Por este es activista por las personas transgénero. Y el próximo sábado estará con su flamante corona en la manifestación del Pride en Madrid.