Alfred: "Con Amaia tenemos que darnos un tiempo... musicalmente hablando"

El cantante Alfred García, que representó a España en el pasado festival de Eurovisión junto a su pareja Amaia, ha afirmado este martes respecto a su compañera: "Nos tenemos que dar un tiempo... musicalmente hablando", por lo que en principio no colaborará en el disco que está preparando, que se titulará '1016'.

En una entrevista en la emisora RAC1, Alfred ha pedido que les dejen un poco de "espacio" en su relación musical tras su actuación en Eurovisión, en donde quedaron en una discreta 23ª posición de 26 participantes.

Aunque su clasificación en el festival no cumplió las expectativas, Alfred ha dicho que para ellos la actuación fue "un momento muy emocionante y muy bonito", aunque no la ha vuelto a ver en televisión "porque si lo veo será una cosa muy diferente a lo que yo sentía, y prefiero recordarlo como lo vi yo con mis propios ojos".

El beso esperado

Respecto a los comentarios que generó el hecho de que la actuación no finalizara con un beso, como esperaban muchos de sus fans, ha considerado que "no era tan importante darse un beso o no; queríamos que nos recordasen más como músicos o como cantantes que como pareja", si bien ha precisado que no habían pactado nada y que "si hubiera salido, hubiera salido, pero no fue así".

Sobre el disco que prepara, ha avanzado que se titulará '1016', porque es el número que le adjudicaron en el cásting de Operación Triunfo, y ha añadido que, antes de lanzarlo, hará una gira previa de conciertos, que se denominará '1016 is coming', para comprobar "el 'feedback' del público.

Sobre este trabajo, que aún no tiene fecha de publicación, ha señalado que se encerró dos semanas en un estudio de El Masnou (Barcelona, Maresme) donde grabó todas las maquetas para "comenzar a hacer el disco con un gran productor que ha trabajado con gente muy top".