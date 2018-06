Aitana y Cepeda confirman su relación: "Te quiero y eso implica todo"

Este miércoles, 27 de junio, Aitana y Cepeda han confirmado su relación. Aunque ninguno de ellos ha hecho declaraciones al respecto, lo cierto es que las redes sociales hablan por sí solas y una publicación de la segunda finalista de 'OT 2017' en Instagram ha despejado todas las dudas. "No hacen falta palabras porque todo se entiende, porque sí, te quiero y eso implica todo", ha escrito.

Aitana ha querido agradecer públicamente el regalo que le hizo anoche Cepeda por su 19º cumpleaños, una cena junto a sus mejores amigos de Barcelona. "Ver lo ilusionado que estabas porque yo estuviera ilusionada... Me has cambiado la forma de ver todas las cosas Luis, me has cambiado la manera de sentir, a mejor", añade la cantante en la publicación.

"Gracias por levantarme siempre que me caigo (esto es muy típico, lo sé pero es la verdad) y gracias por todo. Y sí, te repito que no quiero perderte, nunca, por favor", señala Aitana en lo que parece ser toda una declaración de amor hacia Cepeda, a quien conoció en la Academia de 'OT 2017' el pasado mes de octubre.

Con estas palabras, se zanjan los rumores que surgieron durante el concurso y que apuntaban a una posible relación entre Aitana y Cepeda. Por aquel entonces parecía poco probable, teniendo en cuenta que ambos tenían pareja. No obstante, una vez fuera de la Academia, parece que los dos triunfitos han decidido dar un paso más e iniciar un romance juntos.