La agitada vida de Ava Gardner en la 'tranquila' España franquista

Después de participar como actor en ‘La peste’ de Movistar+, el ubicuo Paco León se ha puesto el traje de creador, productor, guionista, director y actor para alumbrar uno de sus juguetes favoritos: la serie sobre la actriz Ava Gardner, considerada en su momento como “el animal más bello del mundo”. Al artista andaluz le quedan solo cuatro semanas para concluir el rodaje de ‘Arde Madrid’, una comedia realista centrada en las andanzas y correrías de Ava Gardner por el Madrid de los 60, pero vistas desde el prisma de los 'pobrecitos' criados que asistieron embobados a tal derroche de fiesta y lujuria. Movistar+ emitirá los ocho capítulos de media hora que integran la serie a finales de este año.

‘Arde Madrid’ pretende ser un retrato de aquella España franquista que atraía a artistas, aristócratas y potentados extranjeros con el señuelo de las juergas nocturnas y el flamenco. Para ser más fieles a esa realidad, se está grabando en blanco y negro después de vencer las iniciales reticencias de la plataforma de pago, que no quería asumir riesgos.

La idea de situarla bajo la égida de Ava Gardner se le ocurrió a León hace cinco años, cuando se enteró de que la actriz de Hollywood había sido vecina del general Perón durante su estancia en Madrid. "Esa historia de las peleas que tenían por las fiestas que organizaba Ava Gardner en su casa me pareció una anécdota muy enjundiosa, y a partir de ahí empezamos a tirar del hilo", recuerda el exactor de ‘Aída’, quien llegó a ofrecer la serie a la plataforma Netflix sin éxito por el alto presupuesto del proyecto.

Sirvientes boquiabiertos

Pese a que la estrella de Ava Gardner eclipsa todo lo que le rodea, los verdaderos protagonistas de esta historia son los atónitos criados, interpretados por Inma Cuesta (‘El accidente’), Anna Castillo (‘Estoy vivo’), Julián Villagrán (‘El Ministerio del Tiempo’) y el propio Paco León. Para el papel de Gardner hubo que buscar una actriz norteamericana por fidelidad al personaje, y el equipo la encontró gracias a la amistad de Rossy de Palma con Debi Mazar, la elegida. "Rossy me habló de que su amigo Paco estaba preparando una serie sobre Ava Gardner, y al final me presenté a las pruebas", cuenta Mazar antes de explicar por qué cree que "Frank Sinatra ha bendecido esta serie". "Estaba con mi amiga Madonna en una fiesta cuando Sinatra se me acercó embobado y me dijo que le recordaba mucho a su Ava", recuerda orgullosa la protagonista de esta ficción en la que la pareja de Paco León, Anna Rodríguez Costa, figura también como creadora.