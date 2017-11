Adele rechaza dar un concierto privado en Oriente Medio

La cantante británica Adele no está para nadie. Ni aunque ese nadie sea un jeque árabe. La intérprete de 29 años dijo no a la suculenta oferta por parte de un multimillonario árabe que solicitó un concierto privado durante un evento celebrado en Oriente Medio por el que estaba dispueso a ofrecer un cheque de 1,7 millones de euros. Eso es al menos es lo que afirma Guy Sebastian, jurado de la versión australiana del programa 'X Factor', en el 'Daily Star'. Según explica Sebastian, él estaba junto al agente de Adele cuando dio la noticia. "No, ella no lo hace. Está ocupada trabajando en el jardín de su casa esta semana", fue la respuesta.

La cantante, que el año pasado facturó unos 70 millones de euros gracias a los conciertos de la gira 'Hello' y a la venta de discos, se encuentra actualmente apartada de los focos e incluso en alguna entrevista ha anunciado que no dará más giras y se centrará en cuidar de su familia. El año pasado se casó con Simon Konecki, el padre de su hijo Angelo.