Zidane, sobre la tercera final consecutiva: "Esto no es normal, y sufriendo tiene mejor sabor"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha reconocido que disputar una tercera final de la Liga de Campeones consecutiva "no es normal, pero es muy bonito", a la vez que aseguró que "sufriendo", como lo han hecho "sobre todo en la primera parte" ante el Bayern de Múnich (2-2), "tiene mejor sabor", según informa Europa Press.

"El club tiene esta identidad, es una historia que viene de lejos y nosotros la estamos escribiendo. El equipo nunca se rinde, pese a las muchas dificultades que tuvo hoy (ayer), y creemos en lo que hacemos y luchando lo hemos conseguido. Estamos en la final, podemos estar contentos porque esto no es normal. Pero aquí estamos y vamos a defender nuestro título como sea. Esto es muy bonito", declaró tras el partido desde la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu.

En ese sentido, el preparador madridista afirmó que "sufriendo", el pase "tiene mejor sabor". "La Champions es muy exigente, no puedes estar en la final sin sufrimiento. Así es aún mejor, aunque para el corazón es algo complicado. Nos gusta el fútbol por estas situaciones pero tenemos tiempo de descansar", reconoció un Zidane que añadió que "sí puede ser" el partido en el que más ha sufrido en las dos temporadas y media que lleva en el banquillo blanco.

En relación al duelo ante los de Jupp Heynckes, el técnico francés aseguró que fue "un partido loco pero bonito para la gente y el fútbol". "Tengo que felicitar al rival porque ha hecho un gran partido. Comenzamos con dificultades y sin encontrar nuestro juego en la primera mitad, pero en la segunda empezamos mejor con el gol, jugamos mejor, presionando más arriba", analizó.

Zidane, sobre la tercera final consecutiva: "Esto es no normal, y sufriendo tiene mejor sabor"

KEYLOR Y KARIM

Dos de los grandes protagonistas de este pase a la final fueron Karim Benzema, autor de dos goles, y Keylor Navas, que firmó una buena actuación individual para salvar a los suyos. Y Zidane reconoció que se alegra por Benzema porque "siempre hace su trabajo y nunca baja los brazos". "Él esperaba marcar y ha hecho dos goles que nos han dado la posibilidad de pasar. La afición también le ha demostrado su cariño. Estoy muy contento", explicó. "Le he defendido como hago con el resto, no por ser solo Karim. Los jugadores son los que nos dan esta satisfacción. Dan el máximo siempre en el terreno de juego", añadió. "Estamos contentos con Keylor y él también, se ve en los partidos. La primera parte fue complicada para todos, pero en la segunda nos dio seguridad y la vida. Me alegro, es el portero del Real Madrid", señaló en relación al costarricense.

Por último, Zidane analizó la banda derecha con Lucas Vázquez y las "ayudas" de Luka Modric para frenar a Alaba y Ribéry. "Sabíamos el partido que nos iban a plantear Alaba y Ribéry, pero lo hicimos muy bien, aunque sufriendo, sobre todo en la primera parte, pero en la segunda adelantamos la presión y estuvimos mejor", sentenció.