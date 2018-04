Zidane: "Sí hay penalti"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane aseguró que creyeron "hasta el final en pasar" y dijo que "sí hay penalti" sobre Lucas Vázquez en el tiempo añadido, a la vez que afirmó que hizo los cambios para cambiar el planteamiento y "no para señalar" a nadie tras caer con la Juventus en la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones (1-3), según informa Europa Press.

"Sí hay penalti. Ahora no hay que hablar de eso, estamos contentos de estar en semifinales. Si queremos hablar del árbitro, digo que sí es penalti. Pero ellos hicieron un muy buen partido y nosotros, regular. Hemos creído hasta el final para pasar. Viendo los dos partidos, creo que nos merecemos el pase", declaró desde la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu.

Preguntado por esa acción del penalti, el francés aseguró severamente que "sí lo hay" aunque no lo vio. "Me lo dijeron, peor ya no podemos cambiarlo. Creo que lo hay. Cristiano está acostumbrado a esa presión, lo mete y a casa", afirmó.

Además, respecto al partido, el preparador madridista opinó que el gol a los dos minutos de Mario Mandzukic dio "vida" a su rival. "Ellos hicieron un planteamiento muy bueno y nosotros, malo. En el sentido de dificultad, no por juego y ocasiones que las tuvimos", analizó.

"Tuvimos ocasiones, sobre todo en la primera mitad. En la segunda jugamos más aunque no tuviésemos tantas. Nosotros creímos en marcar siempre porque tenemos jugadores que pueden cambiar un partido", añadió respecto a esas ocasiones.

El partido se les complicó a los pupilos de Zidane desde el inicio por su "gran planteamiento". "Vinieron a presionar muy arriba. Nadie imaginaba que nos iban a marcar a los dos minutos pero nunca me he visto fuera. Siempre pienso de forma positiva. Pero esto es el fútbol, en la ida lo normal hubiera sido que ellos marcasen y no lo hicieron. Todo fue al revés. La Champions es el top de top y pueden pasar estas cosas. Nunca se puede decir que se va a ganar un partido antes de jugarlo porque luego mira lo que pasa", avisó.

En relación a la actuación individual de Keylor Navas, que se le escapó el balón en el tercer tanto, el francés destacó que "no hay que señalar" al tico. "El gol es culpa de todo porque todos estamos en el mismo barco", indicó un Zidane que hizo los cambios de Lucas Vázquez y Marco Asensio al descanso por Casemiro y Bale, respectivamente, "no para castigar" si no para "cambiar la dinámica". "Lucas y Marco nos dieron más energía y los tenía que hacer", añadió.