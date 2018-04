Zidane: "No haremos pasillo al Barça. Es decisión mía"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, lo ha dejado claro. El Madrid no hará el pasillo al Barça si el equipo de Ernesto Valverde se proclama campeón antes del clásico de la Liga. "Nosotros no vamos a hacer pasillo al Barça", ha sentenciado este sábado el técnico francés.

Durante la conferencia de prensa previa al derbi madrileño que se jugará este domingo en el Santiago Bernabéu, Zidane ha argumentado su reslución: "¿El pasillo? Es una decisión mía. No entiendo lo del pasillo. No se va a hacer y ya está. El Barça lo rompió".

Zidane se ha referido implícitamente al clásico disputado en diciembre en el que el equipo azulgrana no le hizo el pasillo al Real Madrid después de que este se llevara el Mundialito de Clubs.

"BALE SE VA A QUEDAR" / Zinedine Zidane aseguró que su "sensación" es que Gareth Bale "se va a quedar" la próxima temporada pese a su cambio de rol en este momento, lo que opinó no provoca en el galés una pérdida de motivación. Bale no fue titular en la eliminatoria de Liga de Campeones de octavos de final ante el PSG y en la ida de los cuartos de final en el Juventus Stadium ni siquiera calentó.

"El otro día no calentó porque es una decisión mía, salió otro a calentar y a jugar", justificó Zidane. "Ahora tenemos un partido mañana y Gareth está preparado como los demás. Para la temporada que viene está aquí como todos los demás", opinó.

"Se dice que juega menos o los partidos menos importantes, pero para mí no es así, hay muchos partidos e independientemente de como vamos a terminar la temporada Gareth es jugador del Real Madrid, se va a quedar, es mi sensación. Luego no sé lo qué me va a pasar a mí y a los jugadores. Ya veremos", añadió.

El técnico madridista se mostró convencido de que la situación que vive Bale no va a provocar que se desconecte en la recta final de la temporada, en la que dijo también tendrá oportunidades para brillar.

"No va a perder la motivación, cuando le toque va a jugar, se está entrenando y está como todos. Yo estoy para intentar que sea como siempre porque es un jugador importante. Es verdad que jugaron otros y lo hicieron muy bien, eso es el fútbol, no tengo que explicar muchas cosas. Gareth es importante y lo va a ser hasta el final", manifestó.

Aunque Bale ha respondido con gestos a su actual situación como no celebrar sus goles a la UD Las Palmas o ser el único integrante del banquillo madridista en el Juventus Stadium que no se levantó para ovacionar la chilena de Cristiano Ronaldo.

"Lo entiendo, es normal porque los jugadores quieren jugar siempre todos los partidos. Un jugador como él sabemos lo que es, lo que ha sido y lo que ha hecho, pero para mí son todos importantes y los que jugaron últimamente lo hicieron muy bien", dijo.

"Es complicado pero tengo que tomar decisiones y no significa nada que no juegue dos partidos. Gareth nos va a aportar en un momento determinado. Es un jugador importante que no ha jugado esos tres partidos pero quedan otros importantes y tiene que seguir trabajando porque va a tener sus momentos", sentenció.