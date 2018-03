Zidane: "Estoy más cabreado después de lo que le pasó al Barça"

Si después de perder con el Espanyol en Cornellá el Prat confesó estar enfadado por una derrota que no había previsto, Zinedine Zidane ha confirmado este viernes que su nivel de malestar ha subido por lo que le pasó al Barcelona en Las Palmas. "Sí, estoy más cabreado por eso. No puedo decir que no", ha afirmado el técnico blanco en vísperas de recibir en el Bernabéu al Getafe, una de las sensaciones de la temporada, que también empató con el equipo azulgrana en el Camp Nou y que es el tercero menos goleado de la competición (22).

Un encuentro en el que Zidane no entendería que sus jugadores se dejaran llevar cómo lo hicieron en el estadio del Espanyol el martes pasado y dieran la impresión de que la pelea en la Liga ya no es lo suficientemente motivante para ellos a cinco días del choque de vuelta de los octavos de final de Champions ante el PSG.

Optimista ante todo

Perece que el preparador madridista no logra convencer del todo a sus futbolistas de que el título de Liga todavía es posible. "Es complicado, sí, pero imposible no... Mira lo que está pasando entre el primero y el segundo. ¿Te esperabas tú esto? Si el Atlético gana estará a dos puntos. ¿Te lo esperabas? No, verdad. Tú piensas que para nosotros no hay Liga, pero yo soy optimista siempre hasta el final", ha contestado Zidane a un periodista, justo antes de confirmar el mayor grado de cabreo que le produjo la igualada del Barça en el estadio Insular. Con anterioridad, no había querido desvelar qué resultado prefiere que se produzca el domingo en el Camp Nou.

"A mí no me interesa lo que vayan a hacer otros. Lo que me interesa es decir que siempre va a haber Liga, hasta el final. Para todos, además. Nos tenemos que meter en la cabeza que los partidos de Liga son importantes cada día", ha añadido Zidane, que tampoco se ha pronunciado sobre las quejas del Barça por el calendario y la actuación de Mateu Lahoz: "Me da igual. No me interasa eso, no es mi asunto".

El PSG en la cabeza

En cualquier caso, Zidane no ha ocultado el temor a que la trascendencia del partido contra el PSG pueda volver a distrar al Madrid. "Podemos hablar y decir lo que queramos, pero al final el jugador tiene en la cabeza el partido del martes. Pero el que nos interesa es el de mañana. Estábamos haciendo buenos partidos, veníamos de ganar cinco seguidos y tenemos que hacerlo otra vez durante 90 minutos. Siempre el jugador piensa en un partido como el del PSG, pero primero para preparar el del martes tenemos que preparar bien el de mañana", ha insistido el técnico francés, quien no ha reconocido su alivio, al menos relativo, por la baja de Neymar en el PSG: "Para nada. Lo sentimos por Neymar, pero es un equipo muy fuertes y el que le sustituya será también muy bueno seguro. No pensamos que el partido va a ser más fácil en absoluto"

Para recibir al Getafe recupera a Marcelo, pero Kroos y Modric siguen sin reincorporarse a los entrenamientos con el grupo. Pese a ello, Zidane no les ha descartado para el choque contra el equipo de Emery. "Veremos el día a día, no sabemos. Lo que importa es que los jugadores estén al cien por cien", ha comentado.