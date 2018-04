Zidane echa el cierre a las quejas

El Madrid sigue sumido en la indignación por los comentarios vertidos tras el polémico penalti de Benatia sobre Lucas Vázquez que ha provocado un sinfín de comentarios. Después de que los algunos jugadores se hayan quejado e incluso hayan hablado de una conspiración antimadridista, tal como hizo Lucas Vázquez tras el encuentro ante el Málga, Zinedine Zidane quiere cerrar ese capítulo. El técnico francés sostiene que siempre ha existido esa corriente contra el club blanco, aunque cree que hace 10 o 15 años “no pasaba tanto”.

“Hay que convivir con ello, pero lo que me interesa es que hay más madridistas en el mundo cada día porque es el mejor club y eso facilite que se amplíe el número de seguidores”, ha sentenciado el técnico del conjunto blanco. No entra a valorar en profundidad las amenazas que ha recibido el árbitro que pitó el penalti en el choque ante la Juventus, que le parecen “una exageración, aunque no estoy aquí para hablar de eso”. Tampoco contempla que lo sucedido ante el equipo italiano en el Bernabéu pueda afectar al desarrollo de la semifinal ante el Bayern. “Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y el árbitro el suyo”, advierte Zidane.

Hablar en el vestuario

Decidido a dar carpetazo al asunto de los ataques al club blanco, una idea que se va extendiendo en el vestuario, Zidane pretende poner el punto final. No quiere estar cada día refiriéndose a cuestiones muy alejadas de las deportivas. “No estoy aquí para defendernos todos los días. Tampoco para criticar. Cada uno puede opinar la que quiera. Dentro del vestuario, seguro que los jugadores hablan de todo eso, pero yo con ellos no. No estoy para hablar de eso todo los días, pero si hay algo que nos falta al respeto lo tengo que decir”, ha afirmado el técnico francés.

Pitos en la final de Copa

También se le ha preguntado sobre la posibilidad de suspender la final de Copa si hay pitos al himno español. “No soy el que va a decidir estas cosas. Hay gente que trabaja para eso y que va a decidir”, ha declarado Zidane.

Con su triunfo en Málaga, el entrenador francés alcanzó las 100 victorias con el Madrid. “Estoy muy contento. No todo el mundo lo puede conseguir. Tengo la suerte de estar en un gran club y de tener un equipo top, pero tienes que pensar en conseguir más victorias porque es el ADN de este club”, ha manifestado entrenador del conjunto blanco. Respecto a Bale y Benzema ha asegurado que no cree que peligre la presencia de ambos jugadores la el año que viene, aunque ha precisado que Karirm “tiene que marcar más goles”.

Racha goleadora en casa

El Madrid afronta ante el Athletic el último encuentro antes de vérselas con al Bayern en la ida de las semifinales de Champions. El equipo de Zidane tiene aplazado el partido del fin de semana con el Sevilla por la disputa de la final de Copa por parte del cequipo andaluz. Para el encuentro del miércoles (21.30 h. beIN LaLiga), el conjunto blanco confía en mantener su racha goleadora en casa, donde lleva 26 tantos en los últimos seis encuentros. De esos 26, 14 han llevado la firma de Cristiano Ronaldo, que volverá al equipo tras descansar ante el Málaga. El astro portugués, que ha marcado un gran gol de tijera en el entrenamiento de este martes, le ha hecho al conjunto vasco 16 goles en los últimos 17 partidos, 12 de ellos en ocho encuentros en el Bernabéu.

Enfrente, el equipo de José Ángel Ziganda llega después de su derrota en casa ante el Deportivo (2-3). “Hemos estado con mucho corazón y poca cabeza”, afirmó el técnico del Athletic tras caer ante el conjunto gallego. Su equipo, decimotercero en la tabla, es el sexto equipo menos goleado, con 38 tantos.