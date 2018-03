Zidane: "Ahora dicen que soy el mejor"

El triunfo en Champions ha devuelto a Zidane al primer plano. Ya no se dice de él que es un mero alineador o que tiene una flor. Su golpe de mano en la estrategia unido al efecto cambiante del fútbol le sitúa ahora entre los mejores, algo que él rechaza. “No estoy aquí para convencer a nadie. Ahora todos dicen que soy el mejor entrenador e incluso mejor que Emery. Es una tontería. Si perdemos ante el Eibar seré el peor técnico del mundo”, ha manifestado Zidane, consciente de lo fácil que es estar arriba o abajo en la noria de los banquillos.

Aparcado el golpe de mano en París, tal como pide Zidane, el Madrid vuelve a la Liga, una competición en la que su respuesta no tiene nada que ver con su paso firme en Champions. El equipo de Zidane, que visita mañana al Eibar (13.00 h. beIN), octavo clasificado y a dos puntos de Europa, tiene como objetivo agarrarse a una tercera plaza que amenaza el Valencia, con un punto menos que los blancos y que visitará al Sevilla tras el choque de Ipurua.

La suplencia de Bale

Después de darle la vuelta al equipo en el encuentro ante el PSG, donde Zidane dio galones a Lucas Vázquez y a Asensio en detrimento de Bale o Isco, todo indica que el jugador galés, enfadado por su suplencia ante el equipo de Emery, volverá a la titularidad. Zidane ha dejado claro que mantiene su confianza en el exjugador del Tottenham.

“No es un problema. Sabe dónde está. No tengo nada contra él. Queréis buscar un problema con Bale y no lo hay. Es fundamental para nosotros y va a contar hasta final de temporada como los demás. Yo tengo que hacer un equipo cada tres días” ha afirmado el entrenador del conjunto blanco.

Muy diferente es la defensa que hace Zidane de Benzema, el otro nombre propio en el Madrid. El técnico francés llega a decir que al que le gusta el fútbol “le tiene que gustar Benzema”, una afirmación que muchos madridistas no comparten. “Es muy bueno. A mí me gusta mucho. Sus datos están ahí. No tengo que convencer a nadie. Hay gente a la que le gusta Isco y otra a la que no. Es cierto que Karim últimamente no marca, pero hace otras cosas. No tengo que defenderle siempre”, ha declarado el técnico francés.

El precio de Neymar

Menos se ha mojado ‘Zizou’ a la hora de hablar de los 400 millones que se dice que pedirá el PSG por Neymar. “No es un jugador mío. Ya pagaron por él 220 millones. Cuando me compraron a mí hace unos 10 años pagaron 72 millones de euros o así y me pareció una locura. Después se han pagado 200 millones y se llegará hasta los 400”, ha apuntado el técnico francés, que cree que el jugador brasileño “encajaría en todos los clubs porque es muy bueno”.

Habrá que ver si Zidane da descanso a Cristiano Ronaldo, que ha vuelto a reinar de cara al gol con 15 tantos en los últimos nueve partidos. Con el que marcó ante el PSG ya suma 31 en la temporada. Una de las claves del buen momento por el que atraviesa el portugués es la decisión del técnico, consensuada con el jugador portugués, de no disputar todos los minutos.

El Madrid no conoce la derrota ante el Eibar. Siete victorias y dos empates es su balance ante el equipo armero, al que la ha marcado 24 goles y ante el que ha zanjado sus tres visitas con sendas victorias.