El vídeo con los dos goles de Ibrahimovic que han enloquecido a Estados Unidos

Los aficionados de Los Ángeles Galaxy tardarán años en olvidar el fantástico debut de su nueva estrella, nada menos que el jugador y delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, quien promete goles y espectáculo por lo visto en la última jornada de la Liga estadounidense. Solo necesitó 20 minutos de actuación (empezó el partido como suplente) para encandilar a la grada y poner en alerta a todo un país advirtiéndolo que una nueva estrella del balón se movía por los escenarios futbolísticos.

