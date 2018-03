Valverde: «Pensamos que lo de Messi no es importante»

El técnico del Barça, Ernesto Valverde, estuvo ayer en un evento de periodismo deportivo en la ciudad condal. Allí habló sobre el estado físico de su gran estrella, Leo Messi, que se perdió los amistosos de la selección argentina con Italia y España. Valverde afirmó que «pensamos que lo de Messi no es importante. Pero no puedo decir mucho más, hay que esperar a valorarlo. Además, Leo es un jugador que se conoce bien. Estoy tranquilo, no nos vamos a preocupar antes de tiempo sobre esa cuestión». Valverde, abordó también la contundente goleada de España a Argentina (6-1) en el Wanda. «Al entrenador de la selección le toca hacer que todo el mundo baje un poco al suelo. Es un resultado peligroso y se monta una bola increíble y la gente piense que se tiene más puntos de los que tiene», dijo el entrenador azulgrana. «No hay nada ganado por la selección española, no hay nada perdido por la selección argentina. Solo perdió un amistoso», añadió Valverde, recordando que el Barça entra en la fase más decisiva de la temporada. «Ahora nos jugamos todos en este mes, tanto en la Liga, como en la Champions y en la Copa». Hay que recordar que por motivo de su lesión, Messi vio desde un palco del Wanda Metropolitano goleada encajada por su país ante España. Desde el palco sufrió, y mucho, Messi a la España de Lopetegui. Sufrió Leo, algo ya tradicional, la falta de puntería de Higuaín, la misma que le costó no ganar un Mundial hace cuatro años. Messi quiere evitar llegar tocado al Mundial, lo que provoca que deba ver la derrota de su selección desde la grada.