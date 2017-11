El Valencia mantiene su fortaleza y el Leganés da un paso atrás

El Valencia derrotó por 3-0 al Leganés, que da un paso atrás en su buen inicio de Liga, en un partido en el que refrendó una semana más la fortaleza con la que ha empezado la competición, en la que se mantiene segundo en la tabla.

Sin disponer de excesivas ocasiones en el primer periodo,el equipo valenciano tuvo paciencia y supo aprovechar las que se le presentaron en el segundo ante un equipo ordenado, pero que al final claudicó.

Tras una primera parte nivelada, el Valencia impuso poco a poco su ley tras el descanso y marcó tres goles a un rival que solo había recibido cinco hasta la fecha.

Parejo, de falta en el primer periodo; Rodrigo, de cabeza, y Santi Mina, de penalti, materializaron la victoria de un Valencia que todavía no ha perdido en la Liga.

La primera media hora de juego fue de control absoluto por parte del Valencia que, aunque se adueñó del balón y trató de buscar sus opciones sin prisa, estuvo falto de profundidad.

El Leganés, muy bien posicionado, no dejaba maniobrar a su rival, hasta el punto de que el Valencia no tuvo ninguna oportunidad para marcar en jugada.

Lo consiguió en el lanzamiento de una falta a los 13 minutos cuando un derribo de Ezequiel a Guedes fue transformado en gol por Parejo. Cuando todos esperaban un balón al ángulo, el capitán valencianista batió a Cuéllar por debajo de la barrera.

Mantuvo el equipo de Marcelino García Toral la misma dinámica hasta la media hora de juego, momento en el que el partido varió, ya que el Leganés recuperó parte de la posesión y empezó a acercarse con frecuencia a la meta de Neto, circunstancia que el Valencia no supo aprovechar para crear peligro al contragolpe.

Fruto del fútbol más ofensivo del Leganés fue la mejor ocasión de la primera parte en la que Beauvue, solo ante Neto, envió el balón alto (m.40) en la última acción reseñable de una primera mitad en la que el Valencia no dispuso de los espacios que le gusta aprovechar y el Leganés, sólido atrás, fue a más.

De entrada, pocos cambios se registraron en el juego al comienzo del segundo periodo, pero el Valencia encontró a la contra la opción que no tuvo en la primera y una jugada de Parejo y Rodrigo acabó con un balón de Guedes al poste (m.55).

Esa acción abrió una fase en la que el Valencia llegó con peligro por medio de Guedes y Rodrigo en jugadas también al contragolpe, al tiempo que al equipo de Asier Garitano le costaba acercarse a la meta local, aunque tuvo sus opciones con espacios en una acción de Eraso que desbarató Neto.

El Valencia era mejor que en la primera parte y en una contra iniciada por Parejo y Kondogbia, un centro Andreas Preira fue rematado impecablemente por Rodrigo y puso el 2-0 en el marcador.

Un penalti de Rico a Mina que fue chutado por éste, en lugar de por el habitual lanzador, Parejo, puso el 3-0 en el marcador y abrió un final de encuentro en el que los locales dispusieron de algunas opciones más para ampliar la cuenta.

Ficha técnica:

3 - Valencia: Neto, Montoya, Garay, Murillo, Gayá, Soler (Andres Pereira, m. 64), Parejo, Kondogbia, Guedes, Rodrigo (Lato, m.85) y Zaza (Santi Mina, m.78).

0 - Leganés: Cuéllar, Zaldúa (Tito, m.76), Ezequiel Muñoz, Siovas, Rico, Darko, Erik Morán (Gumbau, m.60), Gabriel, Eraso (El Zhar, m.69), Beauvue y Szyamanowski,

Goles: 1-0, m.13: Parejo. 2-0, m.70: Rodrigo. 3-0, m.82: Santi Mina, de penalti.

Árbitro: De Burgos Bengoechea (Comité vasco). Amonestó por el Valencia a Parejo y por el Leganés a Ezequiel Muñoz.

Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de Liga disputado en Mestalla ante 39.694 espectadores.