Tebas no teme por un boicot en el partido Barcelona-Girona

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se refirió al encuentro liguero que podría medir al Barcelona contra el Girona en Estados Unidos y descartó que en el caso de celebrarse fuese una plataforma para la difusión del independentismo.

«Los aficionados del Barcelona en Estados Unidos no hacen apología del independentismo, es un tema en el que no están metidos. Allí van a ir los aficionados del Barcelona de Estados Unidos», explicó.

«No creemos un incendio donde no lo hay. LaLiga, Estados Unidos, los organizadores, el Barcelona, el Girona... todos queremos que sea una fiesta del fútbol, no queremos que haya política. Y vamos a trabajar en esa línea», comentó también en una entrevista concedida al programa ‘El Transistor’ de Onda Cero.

Tebas aseguró creer que «hay un 90% de posibilidades de que el Girona-Barça se juegue en Estados Unidos», dijo, pese a la oposición mostrada por la Federación Española y la Asociación de Futbolistas Españoles. Ahí hizo algo de autocrítica. «Quizá tenía que haber hecho una llamada telefónica a Aganzo (Presidente de la AFE) y Rubiales antes, pero con Rubiales ya hablé de la posibilidad de jugar partidos oficiales fuera de España». Avanzó en este sentido que la próxima semana pensaba ponerse en contacto con ambos.

«Tenemos que pedir permisos a Federación española, Federación americana, Concacaf y CSD; aún no los hemos pedido porque queremos primero arreglar el tema de aficionados». Y añadió: «Tengo esperanzas de que la Federación Española no ponga trabas a este nuevo proyecto». En este sentido garantizó que en los próximos cinco años no se disputará más de un partido por temporada.

«No hay ninguna obligación de jugar un partido al año en Estados Unidos. Las partes harán el mayor esfuerzo posible y es lo que estamos haciendo, pero no estamos vinculados a ir a jugar allí. No es obligatorio que los clubes vayan, es voluntario y van los que quieran ir a Estados Unidos», señaló.

El partido está previsto que tenga lugar el 26 de enero a las 20.45 horas.

La afición del Girona tiene ganas de ver ese partido y por ello baraja las opciones a seguir.

El encuentro Barca--Girona de Estados Unidos seguirá dando a buen seguro que hablar en las próximas semanas.