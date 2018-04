Por supuesto que se puede

A tan solo seis jornadas para que finalice el calendario del Grupo IV de la Segunda División B, el filial blanquiverde se encuentra con sus opciones de conseguir la permanencia intactas. Tras cosechar dos victorias consecutivas en los dos últimos partidos disputados, frente a Linense y Écija respectivamente, los pupilos de José María García se encuentran en la decimoséptima posición de la clasificación, puesto que obligaría al filial a sellar la permanencia en una eliminatoria a doble partido frente a un equipo de Tercera División. Con tan solo 18 puntos en juego, seis equipos se encuentran metidos de lleno en la lucha por evitar el descenso: Mérida (39), Badajoz (39), Écija (38), Recreativo de Huelva (marca la salvación con 37 puntos), Córdoba B (37) y Las Palmas B (35).

Sensaciones positivas

En el fútbol, así como en la mayoría de deportes, el factor anímico es trascendental, y eso juega a favor del filial blanquiverde. Quizás contagiado por el optimismo en el que se encuentra inmerso el primer equipo, la moral y el optimismo en Córdoba B está por las nubes. Y con motivos. De los últimos 15 puntos disputados, el conjunto blanquiverde ha sumado ocho, y solo ha perdido uno de los últimos seis partidos. Además, de los equipos que se encuentran en la lucha por la permanencia, son el equipo que más puntos a conseguido teniendo en cuenta las 10 últimas jornadas de liga, con un cifra que asciende a los 14 puntos, seis más que uno de sus principales rivales por la permanencia y su próximo rival, el Recreativo de Huelva, que solamente ha conseguido sumar ocho de los últimos 30 puntos disputados.

Calendario asequible

Recreativo de Huelva, Melilla y Villanovense fuera de casa, y El Ejido, UCAM y Mérida en casa. Estos serán los seis rivales frente a los que el conjunto de José María García se jugará la permanencia. El partido del próximo fin de semana frente al Recreativo de Huelva se antoja trascendental, ya que una victoria del filial le permitiría colocarse tres puntos por encima del descenso, además de ganarle el golaverage particular, tras la victoria de los onubenses en el encuentro de ida en el Arcángel por 0-1. También serán importantes los partidos frente a rivales directos como son El Ejido y Mérida, ambos como locales. Frente a los almerienses será en la jornada 34, mientras que el Mérida visitará el Arcángel en la última jornada de liga (jornada para la que quizás ya se encuentre salvado y no se juegue nada). Además de estos tres rivales directos, el filial se enfrentará fuera de casa al Melilla, el rival más complicado, ya que los melillenses están en la pelea por meterse en puestos de playoff de ascenso a Segunda División. A la semana siguiente el filial recibirá en casa a otro rival que se encuentra en la lucha por puestos de playoff, el UCAM Murcia. Y el otro partido restante será en la penúltima jornada de liga, fuera de casa, ante un Villanovense que a priori no debería jugarse nada para esas fechas. En cuanto al calendario de los rivales, ningún equipo tiene un calendario mejor que otro, aunque si hubiera que destacar uno como el más sencillo este sería el del Recre, que se enfrentará a rivales directos como Córdoba B y Las Palmas en casa, y que de los cuatro partidos restantes tres de ellos serán ante equipos que no se juegan nada como son San Fernando, Granada y Jumilla.

Por estas razones, el optimismo se ha apoderado del vestuario del Córdoba B y de la afición del Córdoba. La ilusión por la permanencia del primer equipo se ha trasladado al filial, y si de algo están convencidos en ambos vestuarios es que «por supuesto que se puede».