Simeone: "La eliminatoria está ajustada, la calidad de los jugadores la llevará a un lado u otro"

El entrenador del Club Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha declarado que la eliminatoria ante el Sporting de Portugal, que arranca este jueves con la ida de los cuartos de final de la Liga Europa, será "ajustada" y que será la "calidad" de los futbolistas la que la decanten hacia un bando u otro, además de asegurar que la posibilidad de llegar a unas semifinales europeas será lo que termine de "unir" de nuevo a todo el club en relación a la polémica por el cambio de escudo, según Europa Press.





"Es normal que la gente tenga su opinión acerca de quién es favorito, pero hay veces que no conocen a los rivales. La gente opina, a veces, en relación al nombre. Si viene el Bayern es muy difícil y si viene el Astana se piensa que es fácil. Pero luego hay un partido de por medio. La eliminatoria será ajustada, al 50 %, somos dos equipos parecidos y ellos tienen a un entrenador cuyos equipos siempre lo dan todo. La calidad de los futbolistas llevará el partido a un lado u otro", el argentino en rueda de prensa.

El preparador analizó brevemente a su rival. "He visto partidos de Champions, Europa League y liga portuguesa. Siempre intentan equilibrar el planteamiento rival, con presión importante, juegan con las líneas adelantadas, achican espacios hacia adelante y aprovechan la fuerza de Acuña por la izquierda y de su delantero. Aprovechan todo eso para tener presencia en el área", indicó.



Al igual que su homólogo, Simeone también elogió al luso Jorge Jesus. "El entrenador del Sporting es importante, me gusta su carácter, cómo trata a sus equipos y el juego colectivo. Siempre ha competido muy bien y ha hecho buenos partidos contra Juventus y Barcelona. Me espero un partido trabado y tácticamente estudiado", apuntó..

El entrenador volverá a contar con Juanfran Torres, ya recuperado pero perderá al croata Sime Vrsaljko, que se resintió de sus molestias. "Este año seguimos en la misma sintonía, nos reinventamos continuamente ya que siempre aparecen situaciones complejas. Juanfran vuelve, y Sime no está pero confío a muerte en los míos y sé que están preparados en lo que nos vamos a jugar", aseguró.



El argentino habló sobre el cambio de escudo que pide un sector de la afición colchonera. "Cada aficionado puede pensar muchas cosas, pero me centro en el momento del equipo, tenemos la posibilidad de llegar a una semifinal europea otra vez. Tenemos la oportunidad y la posibilidad de competir y llegar todos a ese objetivo y estoy seguro que eso es lo que nos va a terminar uniendo en el partido", manifestó.



Preguntado por su preferencia entre ser campeón de la Liga Europa o subcampeón de la Liga de Campeones, el técnico no tuvo dudas. "Siempre me quedo con la parte de ganar. Aunque ser segundo también está muy bien, lo mejor es ser campeón, es obvio", comentó.





Por último, Diego Pablo Simeone también hizo alusión al gol de chilena de Cristiano Ronaldo ante la Juventus. "Para los que nos gusta el fútbol, a pesar de estar vinculados a un equipo u otro, fue una expresión fantástica, estos goles quedan para el recuerdo. Vi un montón de goles parecidos, me acuerdo de uno de Francescoli en un River Plate-Polonia en Mar del Plata en 1986. Diego Costa también lo hizo contra el Getafe y a lo mejor por tratarse del Getafe queda algo más en el olvido”.