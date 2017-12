Siete días de vacaciones tras la debacle del clásico

Los jugadores del Real Madrid disfrutan de siete días de vacaciones tras caer derrotados en el clásico del Santiago Bernabéu ante el Barcelona, en un plan que no varió por el resultado Zinedine Zidane, con el 30 de diciembre en sesión vespertina, como el momento de regreso al trabajo.

Una semana para desconectar y recargar pilas tendrán los jugadores del Real Madrid, desde que acabó el clásico hasta la sesión de tarde con la que se volverán a entrenar el 30 de diciembre, aunque con un plan personalizado de trabajo para los días navideños para no descuidar la forma física.

Poco después del final del partido ante el Barcelona, a primera hora de la tarde del sábado, las cuentas oficiales de los jugadores ya mostraban los viajes a sus lugares de origen. El primero Theo Hernández, en un jet privado junto a su familia.

En la vuelta a los entrenamientos, a las 17:00 horas del 30 de diciembre, se celebrará la jornada de puertas abiertas que suele dedicar el club blanco a sus aficionados cada navidad. Sin coste para los socios pero con entradas que deberán recoger en las taquillas del Santiago Bernabéu del 26 al 28 de diciembre.

Antes de que acabe el 2017, la plantilla del Real Madrid comenzará a preparar el partido de Copa del Rey en Soria ante el Numancia del día 4, con dos entrenamientos el 30 y 31 de diciembre, y ya no descansará. El día de año nuevo se entrenará por la tarde, desde las 17:00 horas en su ciudad deportiva.