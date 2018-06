Sergio ve el partido ante el Numancia "difícil"

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, aseguró este viernes que ve "difícil" el partido de mañana ante el Numancia, en la final de la promoción de ascenso a Primera, y que lo afronta como si fuera un encuentro "nuevo", a pesar de que en la ida los vallisoletanos ganaron por 0-3.

En la rueda de prensa previa al partido de mañana (20:30 horas), Sergio González afirmó que "no hay que pensar en el resultado de Soria" y advirtió que el de este sábado "es un nuevo encuentro en el que hay que sacar el mejor resultado posible".

Indicó que espera que el partido en el José Zorrilla sea "un partido intenso" y se debe afrontar "con la frescura necesaria", por lo que reconoció que ha intentado "evadir a los jugadores del entorno", puesto que ya son conscientes de la importancia del choque que puede devolver al Valladolid a la primera división después de cuatro temporadas.

"Son conscientes (los jugadores) del momento en el que estamos y de la situación tan importante, y no hace falta que les carguemos con mas presión", apuntó Sergio González, quien aseguró su convencimiento de que van "a estar tranquilos" que, por otra parte, según dijo; "es lo que ha hecho que podemos llegar hasta aquí".

"Vamos a salir como lo estamos haciendo, porque el equipo está bien y está cómodo", resaltó el entrenador blanquivioleta. Sergio González confirmó que en la convocatoria del partido de mañana va a estar presente el capitán Javier Moyano, quien se retiró lesionado el pasado miércoles en "Los Pajaritos", aunque todavía existen dudas si estarán en el once inicial.

Sobre el estado del lateral Moyano, el preparador vallisoletano indicó: "estamos esperando las últimas evoluciones pero a priori debería llegar más que no llegar" después de sufrir una contractura en los isquiotibiales. El que no estará por lesión, que ya le impidió estar en el partido de Soria, es Michel Herrero, del que dijo: "al final no ha podido llegar".

Sergio González ha convocado a todos los jugadores disponibles, por lo que solo se quedan fuera de la convocatoria los lesionados Deivid, Cotán, Michel y Luismi.