La selección ya trabaja con la camiseta 'republicana'

La selección española ya luce la camiseta republicana. Después de la suspensión del acto de presentación de la polémica nueva equipación de La Roja, los internacionales se han limitado a posar este miércoles para los medios informativos en la ciudad deportiva de Las Rozas antes de iniciar la segunda sesión preparatoria cara a los amistosos contra Costa Rica y Rusia, los próximos sábado y martes, respectivamente.

Minutos después de las once de la mañana, la hora prevista para la puesta de largo de la nueva camiseta con un frío y fugaz posado después de la renuncia a una ceremonia con mucha mayor parafernalia para no echar más leña al fuego, los futbolistas se han puesto ante las cámaras de televisión y fotógrafos para enfundarse después la mayoría las sudareras, también color azul petróleo, y ponerse a trabajar. No volverán a realizar un entrenamiento abierto al público hasta el viernes por la tarde en La Rosaleda, escenario del encuentro contra la selección costarricense, donde la nueva equipación será estrenada de forma oficial.

No hay cambio

El presidente interino de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Juan Luis Larrea, dijo el martes que "al Gobierno no le hace gracia ni el lío ni la camiseta" y no descartó seguir usando usando el modelo antiguo "hasta que pase la tormenta". Horas después matizó en El Larguero que confía en que no haya ningún problema para que la selección española juegue con la polémica equipación el Mundial de Rusia.

Así se hizo la foto de España con la nueva camiseta https://t.co/FglWSI7rSS vía @diarioas — AStv (@AS_TV) 8 de noviembre de 2017

"Se empezó hace año y medio a trabajar con este diseño en el departamento de marketing y no le pareció mal a nadie", dijo Larrea, que añadió a continuación que en estos momentos "no hay ninguna posibilidad de cambiar la camiseta. No estamos politizando la camiseta... Yo no la cambiaría. Se perjudica a una firma que ha estado con nosotros 30 años y no se merece esto. Está a punto de comercializarse... sería un desastre".

Hierro, director deportivo

Fernando Hierro, por otra parte, será el nuevo director deportivo de la selección española, según ha adelantado el diario Marca. El exjugador del Madrid ya ocupó ese cargo entre 2007 y 2011 y no fue cubierto tras su renuncia. Buena parte de las funciones las asumió María José Claramunt, directora de marketing y de la selección hasta su reciente despido.

La intención de la federación, una vez que se sepa si hay moción de censura contra Ángel María Villar y nuevas elecciones a la presidencia, es que Hierro comience a principios de año a trabajar con Julen Lopetegui y su equipo de colaboradores para preparar el Mundial de Rusia.