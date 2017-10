Una selección de 5 estrellas

El montalbeño Antonio Blanco y Alfonso Pastor forman parte de la generación de la Rojita que hoy, a las 16.30 horas (ver gráfico anexo) busca el oro de la final del Mundial sub’17 de fútbol. No son los primeros cordobeses que llegan a la cima con las categorías inferiores de selección española. Otros cinco jugadores, formados o no en las filas blanquiverdes, se alzaron con algún título en finales con los colores del equipo nacional desde el combinado sub 17 al olímpico.

El más sobresaliente es Rafael Berges. El exjugador y exentrenador del Córdoba CF había fichado ya por el Tenerife cuando el 8 de agosto de 1992 disputó en el Camp Nou el partido por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Barcelona. La Roja, con un coliseo azulgrana clamando «España, España», quién lo diría ahora, consiguió el lugar más elevado del podio de los Juegos por vez primera. Berges presume, además, de poseer la única medalla de oro conquistada por un deportista cordobés en unas Olimpiadas. Aquella generación en la que Berges compartió formación con Guardiola, Solozábal, Kiko Narváez o Alfonso Pérez Muñoz, entre otros, a las órdenes de Vicente Miera tiene un lugar de privilegio reconocido en la historia del deporte español.

Más reciente, Alfonso Pedraza, uno de los mayores talentos zurdos en la actualidad en la Liga de las Estrellas, donde milita en el Alavés, se proclamó campeón de Europa sub’19 en el torneo celebrado en Grecia en el año 2015. El 19 de julio de ese año, España se impuso en la final a Rusia por dos goles a cero, marcados por Borja Mayoral y Matías Nahuel. Era la promoción que encumbró, entre otros, a Marcos Asensio o Jesús Vallejo, los líderes del grupo que dirigía Luis de la Fuente. Pedraza, nacido en San Sebastián de los Ballesteros, no pasó por el Córdoba CF. Se formó en las filas del Séneca y antes de recalar en el Alavés ha pasado por el Villarreal, Lugo y Leeds United.

Federico Vico Villegas sí ha llegado a vestir la blanquiverde en Primera y Segunda División. Vico, uno de los traspasos más elevados en la historia del Córdoba CF cuando fichó por el Anderlecht belga en el verano de 2013 por unos 1,6 millones de euros, se proclamó con la selección española sub’18 campeón de la Copa Atlántico el 4 de febrero de 2012, en Canarias. España, que dirigía el seleccionador actual de la absoluta, Julen Lopetegui, se impuso en la final a Rusia por dos goles a cero. Raúl de Tomás, que pasó también por el Córdoba CF procedente del Castilla, fue uno de los jugadores destacados en aquel certamen que contó con Oliver Torres o Denis Suárez entre los sobresalientes.

En el año 2007 fue Pichu Atienza, de Cañete de las Torres, el que se trajo una corona europea sub’17 y a punto estuvo de hacer doblete, pues en mayo alzó la Copa de Europa en Bélgica y en septiembre llegó a disputar sin fortuna la final de la Copa del Mundo de la categoría. Atlético de Madrid B, Sevilla Atlético, Huesca, Hércules y Reus, donde juega en la actualidad, son su hoja de ruta, en la que las lesiones han sido una constante barrera que ha frenado su progresión. En la final del Europeo sub’17, España ganó a Inglaterra por 1 a 0 con un solitario tanto del exazulgrana Bojan Krkic. La final del Mundial sub 17, disputada en Seúl, se le escurrió de las manos en la tanza de penaltis tras empatar a cero con Nigeria.

El quinto cordobés que hasta la fecha tenía un título continental en su palmarés era Sergio Torres, campeón de Europa sub’19 con España en Noruega en el año 2002. Sergio Torres Guardeño pasó de largo del Córdoba CF. Atlético de Madrid B, Ciudad de Murcia, Tenerife, Burgos y Lucena fueron, entre otros, sus clubes. España se impuso en la final de Oslo por 1 a 0 a Alemania con un tanto de Fernando Torres.