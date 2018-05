Sánchez Arminio: "Con VAR o sin él nos seguiremos equivocando"

Victoriano Sánchez Arminio dio el testigo como presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) a Carlos Velasco Carballo, que "hereda un grupo muy unido", y destacó la importancia del estamento arbitral por encima de las nuevas tecnologías apuntando que "con VAR o sin él" se seguirán equivocando.

Sánchez Arminio ha sido presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol desde 1993 hasta hace unos días, cuando fue destituido de su cargo por el nuevo presidente de la RFEF Luis Rubiales. El nuevo presidente del CTA es Carlos Velasco Carballo.

"Esta es una nueva etapa y tenéis que estar con él. Carlos tiene la suerte de heredar un colectivo muy unido y tiene que ser un orgullo heredar un equipo de esta calidad humana de árbitros", comentó Sánchez Arminio, durante el homenaje que recibió por sus veinticinco años al frente del estamento arbitral.

"Me habéis hecho felices durante un montón de años, pero aquí no acaba todo. Tenéis que seguir unidos. Como deportista tengo que aceptar las decisiones y estoy encantado de poderme despedir con vosotros", confesó.

"Llevo en la sangre el fútbol y el arbitraje. No puedo cerrar, así que os seguiré muy de cerca. Hay que apoyar a muerte al nuevo presidente (Carlos Velasco Carballo). Como hicisteis conmigo, pero ahora a él", señaló.

Sánchez Arminio también expresó un "deseo" para el mandato del nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

"Deseo muchos éxitos en su cometido y quiero que traiga la Copa del Mundo con la selección, porque si la trae las cosas serán mucho más fáciles. Hay objetivos muy importantes para la selección española", apuntó el expresidente del colectivo arbitral, que emplazó a Rubiales a que les "defienda" en sus reivindicaciones.

"Espero que el presidente nos defienda y apoye temas importantes para el estamento arbitral, porque con el VAR o sin él nos vamos a seguir equivocando", comentó Sánchez Arminio.

El nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dijo tener "la piel de gallina" al ver a un colectivo como el arbitral agradecer el trabajo de Sánchez Arminio con este homenaje.

"Siempre he tenido una magnifica relación con los árbitros, pero fue cuando dejé el fútbol cuando empezó una relación de amistad. No os quepa la menor duda que voy a defender el estamento arbitral al máximo. Los que me conocen saben que cuando me comprometo lo cumplo", dijo Rubiales.

"Voy a crear mi propio equipo con Carlos Velasco Carballo al frente. Va a tener plena independencia. Me consultará cosas, le daré mi opinión, pero mi forma de trabajar es más de rendir cuentas. No tendrá más indicación que la humilde aportación cuando nos pregunte. Tendrá independencia", apuntó.

Por último, Rubiales indicó que su intención es "normalizar la relación" con los árbitros, antes de entregar a Sánchez Arminio una placa de homenaje y una escultura con forma de silbato.

Carlos Velasco Carballo, nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros, agradeció recibir "un grupo unido y honesto". "Como dice Victoriano, los árbitros españoles somos fuertes y buenos. Por eso voy a intentar por todos los medios que estemos unidos, sigamos siendo un grupo unido y cada día mejores", dijo Velasco Carballo, que justificó este homenaje desde "el respeto, cariño y gratitud".