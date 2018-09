San Mamés calibra los nuevos proyectos de Berizzo y Lopetegui

San Mamés será escenario el sábado de uno de los grandes clásicos de la liga española entre el Athletic Club y el Real Madrid, una gran cita que servirá para calibrar los incipientes proyectos que empiezan a plasmar en sus respectivos equipos Eduardo Berizzo y Julen Lopetegui.

El equipo rojiblanco volverá a la competición después de un paréntesis de casi tres semanas. El aplazamiento del partido de Vallecas de la tercera jornada unido al parón por los compromisos de las selecciones han provocado que el técnico argentino haya tenido que diseñar casi una 'minipretemporada' antes de este encuentro.

Será además el tercer partido consecutivo como local de este atípico comienzo liguero para los leones, que encaran el primer gran examen del curso después de haber dejado algunas pinceladas de las nuevas ideas de Berizzo, quizás menos de las esperadas, en las visitas de Leganés y Huesca.

Se prevén varios cambios en el once que presentará el técnico de Cruz Alta para medirse a los blancos, entre ellos el estreno de Iñigo Martínez, que se lesionó en la primera semana de preparación, y el regreso de Aritz Aduriz tras la lesión muscular que se produjo en el primer partido de liga.

El central disputó sus primeros minutos de la temporada con España en Wembley y, según confirmó el propio técnico, se encuentra bien después de haber sufrido ligeras molestias que le impidieron estar a disposición del seleccionador Luis Enrique Martínez frente a Croacia. Entraría por el joven Peru Nolaskoain.

En ataque se espera también la presencia de Aduriz. El goleador rojiblanco, autor del gol que le dio al Athletic la última victoria frente a los blancos. Confirmó que se encuentra listo para volver. La vuelta del punta reubicaría de nuevo a Iñaki Williams en la izquierda con Markel Susaeta en la derecha e Iker Muniain de enganche.

Las dudas se centran en el lateral derecho, al que optan Óscar de Marcos y Ander Capa, y en el centro del campo, donde Berizzo podría decidirse por la llegada y veteranía de Raúl García para acompañar a Dani García o por buscar más juego con Unai López. Las únicas bajas seguras son las del portero Iago Herrerín, en la última fase de recuperación de su lesión muscular, e Iñigo Lekue, operado recientemente de una fractura de peroné.

El parón por partidos internacionales cortó un gran arranque liguero del Real Madrid, que retoma el pulso con el objetivo de mantener su pleno de victorias y seguir en lo más alto de la clasificación. Anoeta y San Mamés son las dos salidas de la jornada que marcan el pulso iniciado con el Barcelona por el liderato en solitario de LaLiga Santander.

Entra en un nuevo escenario el Real Madrid de Julen Lopetegui, hasta ahora firme en resultados e imagen ante rivales de menor entidad, en su primera salida a un gran escenario tras superar con remontada y goleada Montilivi, donde se quitó la espina del pasado curso. La llegada de la 'Champions' mostrarán el manual del nuevo técnico para gestionar su plantilla.

La última Liga conquistada por el Real Madrid se caracterizó por las rotaciones en masa de Zinedine Zidane. Es el primer momento para hacerlo para un Lopetegui que cuenta con toda su plantilla, recuperado ya Jesús Vallejo de su lesión, y que debe tomar decisiones. En principio todo apunta a que un titular que puede no jugar sería el brasileño Casemiro, último en volver de su selección tras largo viaje.

La inclusión de Luka Modric en el once una vez mejorado su tono físico provocó que el primer jugador en rotar fuese Isco. En San Mamés le puede tocar a Marco Asensio si Dani Ceballos refuerza la medular y no es el malagueño el que retrasa unos metros su posición. De momento la BBA, con Bale y Benzema inspirados, ha sido intocable para Lopetegui que ya dispone de Mariano como nueva arma, preparado para debutar en ataque si hiciese falta.

Alineaciones probables:

Athletic Club: Unai Simón, De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Raúl García, Muniain; Susaeta, Williams y Aduriz.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Ceballos o Asensio; Isco, Bale y Benzema.

Árbitro: González González (Comité Castilla y León).

Estadio: San Mamés.

Hora: 20.45

---------------------------------------------------------------

Clasificación: Athletic 6º (4 puntos); Real Madrid 2º (9 puntos).

La clave: Será la primera gran prueba de fuego del nuevo proyecto de Eduardo Berizzo. El estilo de presión alta y posesión de la pelota que trata de implantar el argentino se examinará ante un Real Madrid que, de la mano de Lopetegui, se reinventa sin Cristiano Ronaldo sin añorar su pegada.

El dato: El Athletic suma una victoria, dos empates y dos derrotas en las cinco visitas del Real Madrid al nuevo estadio de San Mamés. El último triunfo rojiblanco fue el 7 de marzo de 2015 con un tanto de Aritz Aduriz, que si marca igualará a Ismael Urzaiz como sexto goleador histórico del equipo rojiblanco en LaLiga (116).

La frase:

. Aduriz: "Cristiano es el mejor goleador de su historia, pero el Real Madrid tiene recursos para poder llevar bien su baja. No tengo duda".

. Lopetegui: "El Athletic lleva quince días afilando uñas y dientes esperándonos".

El entorno: San Mamés se vestirá de gala para el partido más esperado de la temporada en 'La Catedral'. El rival, el día y la hora del encuentro hacer prever un ambiente extraordinario para disfrutar de uno de los clásicos de la liga española más madrugadores en el calendario de las últimas temporadas.