Sampaoli: "Messi es un animal competitivo"

"Siento que me toca dirigir al mejor jugador de la historia", dijo Jorge Sampaoli sobre Leo Messi, a quien definió como "un animal competitivo", rasgo que, según el entrenador del combinado, "lo hace muy argentino".

En las vísperas del partido amistoso entre Argentina y España en Madrid, y mientras se espera el regreso de 'La Pulga' al equipo, en Buenos Aires se conocieron extractos del libro 'Mis Latidos, ideas sobre la cultura del juego', que saldrá a la venta en abril.

LA CENTRALIDAD DE LA ESTRELLA

En esas páginas, Sampaoli se deshace en elogios con el capitán de su equipo. "El socio de Messi lo va a elegir Messi. Lo va a determinar por él, porque juega siempre", afirmó 'El pelado' . De esta manera, Sampaoli dijo a su modo lo previsible: sus esquemas de juego deben adaptarse a la centralidad absoluta de su estrella. "Como él juega, su estilo va a determinar qué es lo que más necesita. No es que lo va a decidir porque dice quiero a tal o cual, esa es la labor del entrenador, ver cuál es el que mejor se comunica con él en diferentes momentos, de ir al espacio, al pie".

Sampaoli confía en que todo el diseño que imagina de cara a Rusia, influido en parte por la experiencia de Messi con Ernesto Valverde en el Barcelona, sea lo suficientemente funcional y atractivo. "¿Quién no puede querer que Messi se comprometa con uno para lograr su mejor versión?". Sampaoli sabe, no obstante, que no puede "dejar todo librado a su persona" y que debe "sacarle responsabilidades".

RESPONSABILIDAD Y DISFRUTE

Para el locuaz míster, Leo "es un líder que quiere ganar todo". Sampaoli ha dirigio a Alexis Sánchez y Arturo Vidal en Chile, y luego estuvo en Sevilla. Pero tener a Messi es algo completamente excepcional. "Está por encima de las variables normales. Un tipo que se mantuvo 10 años como el mejor del mundo te modifica la forma de conducción. Es difícil asumir ese rol cuando tu conducido sabe que es mejor que vos, que ejecuta como nadie. Es una responsabilidad, pero en definitiva es un disfrute".

El tiempo pasa, el juego se modifica "y Leo se mantiene como nadie". Su vigencia en el tiempo, dice el entrenador, "lo pone por encima de todos", y esa es la "gran diferencia" con el resto de los jugadores del planeta. Messi está por encima de todos gracias al "amor por la pelota".

CONMOVER AL GENIO

Sampaoli lo padeció cuando se midió con Argentina o el Barcelona. "Tenía que crearle obstáculos a alguien imparable, que los salta todo el tiempo. Había que buscar estrategias de control sobre él, y sobre el resto". El presente lo ha colocado en un lugar que considera de privilegio. "Ahora, trato de disfrutar y de tener soluciones con él".

El seleccionador reconoce que "es más complicado hacer funcionar a un equipo con jugadores que tienen que entenderse con Messi que idear un plan colectivo con jugadores normales". Cuando uno organiza una estructura "donde hay un genio, es más complejo conmover al genio y que el resto no se achique ante su enorme estatura".