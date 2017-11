El Salerm Puente Genil se adjudica el derbi

Un gol del debutante Alberto Castro en el 87’ valió para que el Salerm Cosmetics Puente Genil se llevase por la mínima el derbi del sur de Córdoba frente al Ciudad de Lucena, que ofreció una imagen muy seria para irse de vacío del Manuel Polinario ‘Poli’. La derrota deja aún más noqueado al cuadro celeste.

Los pontanenses fueron los dominadores en los primeros veinte minutos frente a un conjunto visitante contemplativo y a la espera de un error para aprovechar la velocidad de los hombres de ataque. Las ocasiones, aunque escasas, estuvieron repartidas entre dos conjuntos que, no en vano, mostraban una seriedad defensiva y táctica difícil de desajustar. En el segundo tiempo el Ciudad de Lucena justificó las razones por las que no mereció perder en el estadio rojinegro. La entrega y la presencia constante en campo contrario fueron sus recursos ante la preocupante falta de gol, aspecto que también estaba mermando al Salerm Puente Genil en las últimas semanas. No obstante, en la recta final del encuentro llegó el cabezazo inapelable de Alberto Castro para dar los tres puntos a los de Arsenal.

Salerm Puente Genil - Ciudad de Lucena (1-0)

Salerm Puente Genil: Arti; Joseca, Edu Chía, Manolo Cano, Ángel del Pino; Nacho (Chechu Pineda, 71’), Isco; Carracedo, Salva Vegas (Fito, 89’), Bubu (Montero, 46’); Alberto Castro.

Ciudad de Lucena: Jorge; Joselillo, Troyano, Dani Espejo, León; Fran Lara; Diego García, Juanse (Juan Guerra, 55’), Fede, David Carmona (Joserra, 74’); Javi Henares.

Goles: 1-0 (87’) Alberto Castro.

Árbitro: Sevillano Marín. Amonestó a Troyano y Javi Guerra por los visitantes.

Incidencias: jugado en el Manuel Polinario ‘Poli’ ante unos 1.000 espectadores.